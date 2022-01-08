運動耳機再升呢　主動降噪唔易甩

一對運動型真無線耳機最緊要係乜？除咗音色好，仲要隔音強兼唔易甩！Jabra近年積極開發此類耳機，最近再發表新型號Elite 4 Active，內置6mm單元及可定製平衡器，音色具一定水準，並具有IP57防水防汗功能，符合人體工學的無翼設計更讓耳機不易掉落，適合跑步之用。

比起上代，它加入了主動降噪能力，能隔絕風聲及環境聲音，以確保用家更能專注運動。用戶更可按需要開啟HearThrough模式，這時就可聽到外間聲音，讓用家留意周邊的車輛和突發事件。收音方面，內置4組麥克風，並由特殊網狀覆蓋物以加強風噪音保護，確保通話時聽到清晰聲音。

此耳機提供7小時續航力，配合充電盒使用長達28小時，同類產品中算是長氣。較可惜是它沒有智慧感應功能，移除或重新戴上耳機時不會自動暫停和恢復音樂，操作未夠貼心。

同場加映︰客製化耳機

本地耳機廠ROYHPS最近推出客製化真無線藍牙耳機Custom Pro系列，繼承前作專利調音功能及採用高通QCC3040藍牙5.2晶片作核心，並提供專屬個人外觀訂製服務，用家可以在耳機印上心儀圖案，令外觀更獨一無二。