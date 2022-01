歌手曾樂彤的鄰家少女形象,深入民心。不過近期她決心銳變,變得更為成熟和多添一份野性。近日天氣雖涼,但見她無懼寒意,穿上一件露腰Top展示纖腰,加上貼身低胸設計,輕露事業線多添暖意。而最大亮點莫過於低腰牛仔褲下將她的內褲邊呈現,在天橋上一舉手一投足散發出個人魅力,她表示:「這個星期的計劃突然變卦。但沒關係~將本身要係屋企做嘅嘢做晒先。The best is yet to come。」