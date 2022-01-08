擺MIRROR上枱！袁富華扮Anson Lo被瘋傳

由鄧健泓構思的《獅子山下．我們之間》單元「七十」，交代結婚多年的夫妻因缺乏驚喜，女方「追星」搞到老公以為出軌，引伸連串搞笑事。故事將人氣組合MIRROR令全城人妻瘋狂「擺上枱」，男主角袁富華（Ben）大放彩蛋，於結尾時究上粉紅西裝扮Anson Lo（盧瀚霆），相關片段近日於網絡瘋傳，大讚他扮相為肖為妙。

Ben於社交網轉發貼文，留言談拍攝時感覺謂：「心裏面嘅對白：我咁做唔係要話畀人聽我威，我唔見咗個老婆我要自己親手攞番…戴定頭盔，神徒唔好圍剿。」問到他事前有何準備，Ben回覆東網說：「聽同睇多啲佢嘅歌，好彩現場有位演員係排舞師，佢幫我現場練Step。呢個古仔幾有意思，最尾個老婆有句對白，投訴個老公好耐冇令自己笑過，我聽到個心有啲噏，兩性關係唔好老逢咁。（你好多驚喜畀另一半？）有㗎，好似剛過去嘅聖誕，我哋一齊去咗商場，分頭花咗一個鐘盡買禮物氹對方，佢最欣賞我為佢買嘅一支洗波鞋液，話好啱用。」

另外，Ben近日忙於與阿Dee@ERROR彩排舞台劇，雖然目前疫情或許影響演出，但台前幕後仍充滿正能量，做好準備未有放慢腳步。