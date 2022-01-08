《仁濟夜》︱視帝譚俊彥嚴陣以待　炎明熹姚焯菲表演保持距離

《慈善星輝仁濟夜》今晚（8日）在將軍澳電視城舉行，一眾《聲夢傳奇》學員之前與確診者同場睇張敬軒演唱會，故他們已立刻做檢測，結果呈陰性，並於今晚如常擔任表演嘉賓。打頭陣有學員張馳豪、何晉樂、林智樂及孫漢霖，聯同陳潔靈一同表演，《聲夢》四子戴上白色醫學口罩。

至於人氣王炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美及詹天文以組合「After Class」姿態上陣，合唱歌曲《要為今日回憶》。四小花齊齊戴上白色醫學口罩表演，全程保持距離，其中Gigi及Chantel的距離特別遠。

而陳潔靈、汪明荃、馮盈盈、林盛斌及林溥來就戴透明口罩，而一眾總理嘉賓都有戴口罩。惟肥媽演唱時未有戴口罩，不過演唱後跟司儀對談時，她刻意保持距離，至於歌手鄭欣宜及菊梓喬同樣在演唱時未有戴口罩。對於沒有戴口罩，肥媽說：「唔擔心因為佢哋已經做咗核酸，先至過嚟，核酸證明冇事，我剛剛唱完走得，做善事個天都幫我哋啦！」

出爐雙料視帝譚俊彥（Shaun）今晚亦有現身「獻Sing」，獻唱《只因深愛你》，唱得有板有眼！他亦嚴陣以待，接受東網訪問時表示：「公司都好專業，大家都戴晒口罩唱歌，我今晚都會全程戴住，冇辦法，屋企有小朋友，所有嘢都要做得密切啲，一定要搓手。」而擔任大會司儀的林溥來則表示：「佢哋（《聲夢》學員）應該有即時做測試，大家全程戴口罩，亦唔會有近距離接觸，所以ok嘅。」