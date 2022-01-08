信錯人！何依婷爆被前度呃：以為可以付托終生！

藝人何依婷2017年參選港姐贏得亞軍後入行，入行4年的她機會不斷，由節目主持、大騷司儀，以及劇集中也能見她的身影，最近於劇集《十月初五的月光》首嘗女一滋味，演技獲外界一致好評，但她並未因此自滿，指為追求事業仍需不停學習進步，揚言：「談婚論嫁遲啲先講！」

首嘗做女一，她指壓力不算大：「全副心機放喺點去演，冇時間去諗呢方面，只係擔心做得唔好，因為我做事一向盡全力，令自己唔會後悔。（滿唔滿意自己表現？）開心嘅，因為好似自己個Baby，終於出世，作為新人仲有好多嘢去學習進步，唔會因為一套劇自滿。」

堅持做好每件事

何依婷坦言自己是個硬頸的人，會堅持做好每件事：「未成功唔好灰心，總有一日會得，不過有時都令到屋企人擔心。（例如？）揀男友囉，哈哈！當年讀大學，媽咪好唔鍾意個男仔，但我覺得佢幾好，所以堅持一齊，因為我係一個好易感動同好易呃嘅人，男仔對我好少少，我就好感動，覺得可以付托終生，有人會問我：『你唔係想嫁畀佢吓話？』。」

她笑言現在人成熟了，甜言蜜語攻勢已無效，並透露擇偶條件：「性格好緊要，樂觀、有風度同幽默、有男子氣概同不拘小節，唔好郁啲發脾氣鬧我。（會唔會好難搵？）随緣啦！我又唔係急住結婚，呢幾年好重要，想等事業上足夠成熟先。（女一都未係？攞埋視后先？）又唔係，想試吓可以去到幾遠，Keep住拍，有自己代表作先，想畀人覺得何依婷係有實力，唔係嚟玩，唔係只賣樣，我相信只要努力，大家會感受到。」她自言很欣賞陳法拉，會以對方為目標：「佢好叻好堅持，喺TVB慢慢開始演起，再去外國進修，然後拍咗部好電影，佢一定係付出咗好多我哋唔知嘅努力，好欣賞佢嘅熱誠同勇氣。」

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