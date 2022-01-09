【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初七

辛丑年辛丑月壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：納財、捕捉、掃舍

忌：修渠、放水、出財

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：耐性不足易衝動，小心在人際關係上碰壁。

金牛座：失去了平日的理智，處理金錢事宜易闖禍。

雙子座：瑣事堆滿了日程表，趁周日休息的想法落空。

巨蟹座：恭維說話要適可而止，以免被人覺得你虛偽。

獅子座：出手闊綽也要量力而為，勿為了面子充大頭。

處女座：重心放在工作上，小心另一半會因此抱怨。

天秤座：有些事宜親力親為，否則有可能被別人拖累。

天蠍座：家庭問題浮現，宜平心靜氣跟家人商討對策。

人馬座：習慣獨來獨往的你，不妨趁放假與朋友聚聚。

山羊座：不要見到折扣優惠便失控，花錢要有節制。

水瓶座：很想好好玩一天，約埋朋友一齊會更盡興。

雙魚座：凡事盡了力便算，毋須拿自己跟別人比較。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 易破財

鼠：獲貴人指點，虛心學習，好運自然來！

牛：做人做事忌畏首畏尾，要敢於接受挑戰。

虎：吉星高照，出席社交場合易遇上貴人。

兔：謀事不乏靈感，宜付諸行動，有望成功。

龍：是日沖煞，容易破財，做事忌輕舉妄動。

蛇：財運上升，肯付出努力就會有理想回報。

馬：運勢不差，但待人接物仍需謹慎小心。

羊：生活不如意，壓力驟增，要保重身體啊！

猴：趁業餘時間發展興趣，有望獲額外收益。

雞：被瑣事纏身，分身不暇，小心顧此失彼。

狗：財運低迷，花錢宜審慎，以免收支失衡。

豬：桃花旺，單身者易遇上令你心動的異性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

觀其髮，知運勢

《黃帝內經》云：「髮為血之餘，腎之華」，頭髮是肝臟的餘氣，腎氣的華彩外現。這看似微不足道的特徵，其中蘊含鮮為人知的秘密，要知道身體髮膚受之父母，人的身軀、四肢、毛髮、皮膚都是父母給予的，所謂先天命，後天運，很多時候通過觀察一個人的頭髮可得知其運勢。

1.自然卷

頭髮自然卷的人，個性比較倔強，做事一股衝勁、風風火火，從來不會讓自己吃虧；通常會給身邊的人留下不太好的印象，運勢略有阻滯；建議可燙直頭髮或用啫喱捋順頭髮，因為頭髮直了，運勢自然會好。

2.髮油多

出髮油通常都是跟季節和自身健康有關。近期出油多代表濕氣重，腸胃方面有點虛弱，亦與煙酒多、應酬多有關。在風水角度，「濕氣重」代表運勢有阻滯，建議多食清淡的食物和使用清爽類的洗髮水來改變此狀況。

3.頭髮稀薄

通常頭髮稀少而薄的朋友，性格溫柔，做事會考慮周全；但做事不夠堅決，沒有主見，經常會患得患失；想改變此狀況，建議可選用牛角梳和多食黑芝麻、黑豆、豆腐、紅豆類食物。

4.頭髮硬、泛黃

頭髮泛黃且髮質硬的人，性格較固執，好勝心強，自尊心重；身體方面，精力充沛，由於性格有些暴躁，所以感情方面有些不順，除非遇到一個溫柔、脾氣較好的異性遷就，感情之路才會容易些。