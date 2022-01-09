克服紅斑狼瘡症　崔真實幼女崔準熙減92磅做索女

韓國女星崔真實與前夫趙成珉先後於2008年及2013年自殺身亡，遺下一對年幼子女崔煥熙及崔準熙由外婆撫養，其中20歲的崔煥熙前年以藝名Z.flat進軍樂壇，而妹妹崔準熙亦已經19歲，曾因為患病而暴肥的她最近減磅成功，女人味大增！

崔準熙曾表示想投身演藝界，卻因為為患上紅斑狼瘡症而全身腫脹及暴肥，近年她的病情有見好轉，除了心境比之前開朗，身形亦Fit了不少，她近日在社交網自爆高峰期的體重是211磅，但現在已經成功減到約119磅，更拿出最肥和最瘦時的照片作對比，瘦身成功的她不時在社交網公開Keep fit貼士，又不時舉辦瘦身食品的團購。

近日她公開身穿一件頭泳裝的寫真照，大騷玉背和長腿，有粉絲問她減肥時會怎樣調節飲食，她說：「1日只食1餐，只會食早餐，減肥成功之後就維持1日吃3餐，但只吃低卡路里的食物，最近我每天食1至2餐，在學校吃飯是最苦惱的吧？所以我會自己帶飯盒。」她又於進行直播時表示沒有做演員的打算，但計劃開設個人頻道，當有網民問她有否整容時，她表示：「好多人都說我整了容，但其實他們都做了整容手術，我的確打算做鼻子的整容手術，因為在踢足球時傷過鼻骨。」