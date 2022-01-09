東方日報C2：確診者睇軒仔個唱　炎明熹姚焯菲戴口罩出騷

因有確診者曾到紅館睇張敬軒演唱會，令同日去睇騷的人士均需接受強檢，逾20位圈中人包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、胡定欣及姚子羚等，統統受牽連，由於Gigi、Chantel等「聲夢幫」昨晚要演出慈善騷，無綫即安排眾人接受快速測試，證實未受感染， 才如常演出。

新冠肺炎第5波疫情來勢洶洶，由於有確診者曾於本月3日到紅館觀賞歌手張敬軒舉行的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，令當日曾去睇演唱會之人士均需接受強制檢測，當晚為軒仔第10場演唱會，表演嘉賓為組合C AllStar，而《聲夢》人氣王炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、張馳豪、何晉樂，以及藝人胡定欣、姚子羚、陳山聰、胡蓓蔚、郭柏妍、歌手曾比特、前女子組合2R成員黃婉君（Rosanne）等逾20名圈中人當晚均曾到場睇騷，當中Gigi、Chantel等昨晚更要到將軍澳電視城為慈善節目《慈善星輝仁濟夜》演出，無綫方面一收到消息，即採取應變措施，為有份演出《仁濟》的聲夢學員安排接受快速檢測，結果顯示未有確診，無綫方面稱亦會配合衞生防護中心指引，依程序作跟進，並盡快安排學員做強制檢測，8位「聲夢幫」Gigi、Chantel、鍾柔美、詹天文、張馳豪、何晉樂、林智樂及孫漢霖於表演時亦會佩戴口罩。據知一眾聲夢學員與確診者所坐的位置有段距離，所以他們未有過分擔心。

吳若希譚俊彥做好防疫措施

其餘有份演出《仁濟》的歌手、藝人亦相繼表態，師姐菊梓喬（Hana）、吳若希及譚嘉儀也力撐聲夢學員，Hana說：「佢哋有做檢測就唔使驚啦，同埋有戴口罩，唔使特別避忌嘅。」吳若希則透露聲夢學員睇騷之後兩日亦曾與他們見面：「如果有事就一早有事，今晚個騷都係正常咁做，當然會做好安全防疫措施，其他嘢我又冇特別擔心，不過我都有即刻做檢測，我哋亦有戴口罩。」譚嘉儀就表示為求安心，會與所有人保持距離以減少互動：「上台前都會繼續戴口罩、洗手同消毒。」泳兒亦揚言只要做好防疫措施，便毋須過分憂慮。擔任大會司儀的林溥來也表示不擔心：「佢哋應該有即時做測試，大家全程戴口罩，亦唔會有近距離接觸，所以OK嘅。」出爐雙料視帝譚俊彥就大讚公司專業：「大家都戴晒口罩唱歌，我都會全程戴，冇辦法，屋企有小朋友，所有嘢都要做得密啲，一定要搓手。」

基於疫情肆虐，昨晚的直播節目未有安排現場觀眾，僅有《仁濟》董事局成員進行頒贈支票儀式，以及有份參與的歌手及藝人出席，一眾嘉賓及表演者均嚴陣以待，戴上口罩，聲夢學員更戴上醫學口罩上陣，打頭陣為歌手陳潔靈帶領張馳豪、何晉樂、林智樂及孫漢霖獻唱《破曉》及《生命之曲》，譚俊彥也獻Sing演繹《只因深愛你》，Gigi、Chantel、鍾柔美及詹天文則以女團After Class身份獻唱首支派台歌《要為今日回憶》，接着鄭欣宜、許靖韻、Hana、吳若希、陳凱詠、胡鴻鈞及泳兒等先後上陣表演。

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