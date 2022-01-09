【心理測驗】一圖看清你的內心年齡

踏入了新一年，代表大家又大一歲啦！回顧過去的一整年，大家覺得自己是童心依舊還是成熟不少呢？都說年齡都只是一個數字，與個人心境未必相同。想知道自己是否與想像中相同？當然要從內心着手，日本網站TRILL有一個相關的心理測驗，一圖就能看出你的心智年齡，新一年想變成更優秀的自己？先了解一下自己吧！

【問題】

請憑直覺選出你第一眼認為圖中的圖案像甚麼？

A.熊臉

B.T-shirt

C.口水肩

D.麵包

【結果分析】

A.比實際年齡較大

看出熊臉的你是一個沉穩的人，對生活已經有一套自己的看法，不會為瑣碎的事而煩惱，亦會對生活有一定的妥協。做每一個選擇時，你都會非常謹慎，避開危險的選項，同時對所有事情都要做好計劃才行動，是一個令人安心的人。雖然所有事情都在你的掌握之中，卻可能會失去了發掘自己閃光點的機會。

B.與實際年齡相若

T-shirt是百變的存在，既可帶出屬於大人的務實感，亦可展現少年的愜意。看見T-shirt的你也正是如此，你有着實事求是的精神，但亦有自己的小脾氣。遇到挫折時你亦不會輕易言敗，而是會反省之後繼續出發。不過在交友上你有自己先入為主的想法，但有時候不妨放開自己，嘗試認識不同的人，透過與不同想法的人互動，令你有所成長。

C.比實際年齡略低

小時候用的口水肩陪伴了不少人的成長之旅，選擇它的你有着直接而單純的個性，雖沒有甚麼心機，但就顯得有一點自我。因為很容易聯想到自己，所以沒有辦法很客觀的看待事情，心思敏感，容易變得焦慮不安。雖然保持着誠實而單純的個性是一件好事，但亦要學懂換位思考，從不同的事情，簡單如看一本書來增加自己多方思考能力。

D.遠低於實際年齡

選擇麵包的你是一個非常直白的人，但與此同時你並不知道自己想要甚麼，亦不清楚現實的世界，因此你甚至會質疑身邊的人。你對這個世界有強烈的好奇心和行動力，並有濃濃的學習意願，有不少人會因為這樣的你而充滿動力。透過不停的學習與嘗試，你會慢慢地有所成長，透過跨越障礙，你會成為一個心智更成熟的人。