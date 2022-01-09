「牛下女車神」李慧詩變身時尚女王　Alvin Goh讚可塑性高

首位為奧斯卡得主設計形象的華裔造型師Alvin Goh（吳吉倫）近日為「牛下女車神」李慧詩（Sarah）設計全新造型，將她變身時尚女王，顛覆過往的形象，令人眼前一亮。

Alvin Goh稱為Sarah設計造型前要求跟對方見面，親身感受一下她的為人：「我未見佢之前以為佢唔係鍾意扮靚嘅人，見到佢我就知道佢係一個想Have Fun嘅女仔，一個好鍾意扮靚嘅女仔，所以好放心同開心，因為我可以有好大嘅發揮空間。我睇過佢之前拍嘅造型，發現佢之前冇試過靚女嘅造型，所以我通過化妝同服裝幫佢大變身。我仲親自幫Sarah化妝同設計妝容，其實我好少落手落腳幫人化妝，但係我好想畀佢一個好大嘅改變！」

Alvin Goh大讚對方的可塑性高，有無限可能，又稱讚她充滿活力：「其實當日我已經影夠相，已經可以停，但係佢仲不停擺甫士畀我影更加多唔同角度，呢方面我好佩服佢，勁多Energy，不愧係一個非常有堅持同熱情嘅奧運運動員。」

另外，講到對去年的總結及新一年展望，Alvin Goh坦言去年對他來說是突破性的一年：「我做咗人生第一個奧斯卡頒獎禮為韓星尹汝貞女士設計造型，但我覺得最重要係我好用心去進修，上咗好多網上課程，其實呢啲課程同我嘅職業係完全冇關係，純粹係我想更了解自己。」他透露新一年會有很多不同項目，其中一個是將會跟范冰冰製作面膜的公司有新合作。