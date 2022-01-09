鞋頭恩物　高轉洗鞋神器乜鞋都洗到？

家陣買波鞋要運又要毅力，難得唔使「Better Luck Next Time」而成功搶到，但點知連個天都唔鍾意你，一着出街就污糟晒，心都痛埋！面對這個情況好多Sneakerhead都用三寶面對︰牙刷、牙膏同洗鞋水，最近這個軍火庫可以再添一員，就是Philips新推出的電動潔鞋機！

這款「洗鞋神器」最大賣點是配備自動旋轉刷頭，最高每分鐘轉動500次，高轉速除能夠縮短清潔時間，還能把長時間積聚或罅隙之間的污垢清除，起深層清潔作用。使用時只需用水和清潔劑沾濕刷頭，洗擦鞋身後再以毛巾擦拭抺乾即可，而且刷頭內置了智能壓力提醒功能，當過分用力壓向鞋面，感應器便會即時暫停機頭轉動，以免高轉速下傷及鞋面，減低刮花、甩色等問題出現。

針對波鞋常混合不同物料製成，此潔鞋機附有軟毛、硬毛及海綿3種刷頭，軟毛刷頭集中清理鞋面污漬，適用於網面、帆布等硬度較低的物料；硬毛刷頭清理鞋身兩側，適用於有紋路橡膠或橡膠鞋底；而海綿刷頭則護理鞋面特別物料，也適用於PVC、皮革、麖皮和光滑橡膠等需要特別呵護的物料。續航力方面，用4顆AA電池足以運行80分鐘，可一口氣清潔多對波鞋，美中不足是沒有電量顯示，有埋提示就更周到。

同場加映︰殺埋細菌

比起肉眼看得見的污漬，鞋子仲隱藏住好多看不見的有害細菌。有美國大學研究便指出平均每隻鞋子有超過421,000顆細菌，96%更是大腸桿菌。這個PNYGJM Portable迷你洗鞋機特設360°紫外光燈，在攪動水洗鞋子的同時殺滅細菌，而且可一次過洗滌4對鞋，適合又懶又愛清潔的鞋頭們。