嫌命長！搖滾老祖Ozzy Osbourne開騷咬甩蝙蝠頭

美國搖滾樂隊Brass Against女主音Sophia Urista去年開騷時舞台上向男歌迷小便淋頭唔算癲，接近40年前英國搖滾老祖Ozzy Osbourne曾在開騷期間監生咬甩蝙蝠頭！

話說1982年1月20日，Ozzy於美國艾奧瓦州Des Moines舉行演唱會，期間他一時唱到興起突然拎出一嚿「黑麻麻」的東西出來放入口，聽真啲原來是蝙蝠！之後他二話不說咬甩蝙蝠頭。Ozzy的狂野舉動隨即震驚樂壇！從此Ozzy與「蝙蝠」結下不解之緣！除了不時拎住假蝙蝠扮咬擺甫士影相之外，1999年他在阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演的喜劇《魔界小小強》（Little Nicky）中亦重演咬甩蝙蝠頭一幕！

查實在Ozzy開騷咬甩蝙蝠頭事件發生之前，他亦出名癲喪。他曾在自傳中爆1979年曾因自己酒毒問題導致行為癲喪而被所屬樂隊Black Sabbath炒魷。3年後，Ozzy單飛開騷就上演咬蝙蝠頭的音樂史上最驚心動魄的一幕！當時演唱會的海報已預先警告觀眾「睇騷前唔好食嘢」。似是預告演唱會有「重口味」事情發生。正當大家多年來一直以為Ozzy預先策劃「咬蝙蝠」之際，多年後一名Ozzy的男fans爆料指事件另有內情。當時年僅17歲的Mark Neal，因聞說Ozzy曾在唱片公司高層人士會議時因講唔掂數而手捉窗邊兩隻白鴿，然後咬甩白鴿頭洩憤！所以他才搞gag帶來一隻蝙蝠拋上台送贈Ozzy。他指當時掟中低音結他手Rudy Sarzo，之後Ozzy見狀即執起蝙蝠狂咬。

Ozzy亦曾於自傳中提及「咬蝙蝠」事件，他在文中說：「（咬完後）我即時就覺得有啲唔妥。非常之錯。一開始，我個嘴立刻充滿呢種溫暖、好粘嘅液體，係你能想像到最難受殘留味道感覺，我感覺到（蝙蝠血）整污糟我啲牙齒，並順住我下巴流落嚟。我當然冇食到喇！」據他講完騷後，他即刻就去打「瘋狗針」。