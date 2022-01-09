全新火鍋店登場　必試人氣台灣紅白湯底

冬天吃火鍋是指定的活動之一，除了港式和四川風火鍋店，台灣的品牌亦經常來港插旗。剛於銅鑼灣落戶的台灣過江龍無老鍋，開業無耐已成為人龍店，店內的火鍋湯底有3款，每款都有加入藥材和其他材料，無老辣香鍋以中藥香辛料熬煮，再加雞骨、豬骨和料頭等煮出湯底，富辣勁而不麻。麵包豆腐白湯鍋用雞骨、豬骨和料頭等長時間熬煮後，再放入中藥香辛料煲煮，客人隨喜好加入人參添回甘氣息，冰淇淋豆腐鍋的湯底和麵包豆腐白湯鍋湯底一樣，不過附送用魚漿和墨魚漿製作的冰淇淋豆腐一起吃。配料方面，有很多台灣直送食材，亦有本地限定的脆炸手工韭菜餃，讓各位感受台之美味。

另一間位於中環的角落火鍋，同樣推出多款養生湯底，女士們可選配有巨型花膠山的北海道牛乳美顏鍋，或是鮮甜的黃湯花膠魚肚鍋。愛酒之人可選戀酒系列，以日本清酒酒糟製作的日式本格酒粕鍋，清新富酒香。傳統的養生藥膳醉雞鍋，藥材湯底配陳年花雕醃醉雞，酒香撲鼻。在各式配料中，特別於1月推出限定的「冬日雪の丸子」，墨魚丸雪人內是不同款的果味及乳酸味的爆珠，相當啱打卡。