限量版勞斯萊斯抵港　展出有限期

全球僅限量25輛的勞斯萊斯(Rolls-Royce) Black Badge Dawn Landspeed Collection的其中一輛，亦是全港唯一一輛抵港，即日起至月16日於銅鑼灣恩平道 42號亨利中心地舖以Black Badge Duology主題作限時展出。

Black Badge Dawn Landspeed Collection車型設計靈感來自1930年代一個追求速度的故事，現場布置亦貫徹其設計美學和時代精神。想了解知更多此車，請留意日後報道。順便預告一下，叫得Black Badge Duology即是有兩部曲，首部曲是Black Badge Dawn Landspeed Collection，第二部曲則是全新Black Badge Ghost，展期將於1月21日開始直至30日。想近距離一睹兩輛意義非凡的Black Badge車型的車迷，只需透過網上預約即可。