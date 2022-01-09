【最強大腦】蘇志威成功挑機背出144隻麻雀　劉小慧：可以廟街擺檔！

「得閒修女」劉小慧雖然在疫情期間賦閒在家中，但仍跟老公蘇志威（蘇老闆）開Live和粉絲互動，她話發現記憶力隨住年紀增長而下降，坊間有指打麻雀是對抗腦退化最有效方法之一，加上最近有朋友傳授老公增強記憶法，經過「操練」後，決定舉行一次「記憶Challenge」，蘇老闆公開挑戰144隻麻雀，在蒙眼的情況下，靠記憶力背出144隻麻雀的次序，更任由粉絲挑機。

「飛鵝山雌雄大盜」

被友人譽為「雀王」的蘇老闆面對144隻麻雀時，自信謂首次公開考驗記憶力：「我30幾年未公開表演過，眾所周知我同老婆有個外號叫『飛鵝山雌雄大盜』。」寓意兩人逢開雀局必大殺三方，小慧則讚老公對數字特別敏感，所以有「數字威」之稱。

遊戲正式開始，小慧舉起5隻一排的麻雀，再由蘇志威靠記憶力代替手「甩出」每隻麻雀的牌面，結果144隻麻雀中，只有一次將「2仔花」記錯為「3仔花」。之後再玩則由粉絲在144隻麻雀中，揀背面貼有數字的麻雀，再由蘇老闆講出「牌面」，連好友黎瑞恩都玩埋一份，考他貼住「118 」號的麻雀，果然一估即中是「四筒」，令黎瑞恩留言大讚「犀利」。最後的挑戰，就是從麻雀堆中揀出13隻清一式「萬子」。

有粉絲留言指他腦力強，打麻雀必勝，蘇志闆謙說：「打牌係講彩數，呢啲記憶法係靠練習，因為有朋友教我點樣用故事、環境去記啲牌，開頭用咗個幾鐘頭記50隻牌，但開Live前幾日，又覺得點解唔記埋其他牌呢？況且呢排我精神好好，點解唔挑戰自己記夠100隻牌，我又唔使半個鐘就記多50隻牌，再唔使半個鐘，就記埋最後嗰44隻。」

一直非常注重養生、常吃保健產品的小慧，用崇拜眼光望住老公話：「有啲人用1年時間都未必記得嗰啲牌，因為麻雀有啲重覆咗，有啲又有花，其實都幾難記。不過我近年拍咗2、3個廣告，一埋位就唔攰、唔眼瞓。」又笑言老公可將記憶力變作表演用來賺錢，提議到廟街擺檔。

原來是「面盲」

蘇老闆接受東網訪問時，坦言要在開Live中挑戰記憶力頗大壓力：「但又唔係好驚蝦碌，因為我真係記得晒。」又指可能近期有食保健品，故精神好，自然記憶力及集中力也增強，不過他對麻雀及人的記憶力有明顯差別：「面盲呢樣嘢改唔到，可能嗰個人見咗10次，但去到另一個地方，佢着埋唔同嘅衫，我都可能唔認得。」至於近期第5波疫情爆發，他亦身受其害：「跳舞學校要暫時關門，依家希望疫情快啲過去，大家就可以過番正常生活啦。」