搞鬼外賣自助餐　仲有超抵限時盆菜及餐飲

政府限制晚市堂食，雖然仲有午市堂食，但不少人都寧願選擇外賣回家或開揚一點的地方用膳，坊間各大食肆餐廳亦機動地應因政策而推出多款外賣美食，不少更有優惠添，當中更有罕有的「外賣自助餐」，以及限時超抵盆菜，有着數又點可錯過呢？

自助任裝美饌

北角香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳由即日起至1月20日期間的晚上6時至9時推出外賣自助晚餐，每份配有一款廚師精選沙律、一款甜點和一個外賣盒，大家可以在熱食區內選擇自己喜歡的食物裝滿盒子，最重要是，每位也不過2百多元，想在家歎自助餐原來好Easy！

快閃優惠盆菜

廚師發辦套餐

位於銅鑼灣的TOMO Taps & Meat由即日起推出多款套餐、廚師發辦及招牌小食或扒類，堂食外賣均享低至85折，套餐款式非常多，有燒豬仔脾配腰果蝦米醬意粉、吉列豬扒定食配日本珍珠米飯、泰式肉碎炒椰菜花飯拼味噌煎豬腩、香煎北海道元貝配芝士香草忌廉菇麵等，套餐均配餐湯及飲品，簡簡單單又美味的一餐。

嗜辣好選擇

喜歡食辣的可別錯過灣仔、主打糅合傳統與新派四川菜的紅花會美饌，有人氣的水煮牛肉、黃菊酸菜魚、燈影牛肉等，辣味有層次，滿口辛香。餐廳由即日起推出抗疫晚市套餐，6個晚市套餐菜式種類包羅萬有，包含川式、潮州菜、粵式及素食人士，唔食辣都有得揀。此外，餐廳亦由即日起推出外賣自取85折優惠，另外，餐廳備有外賣車手代召服務（屬第三方平台），只要全單消費滿HK$600，即免HK$60外賣費（外賣附加費根據距離而定），多於HK$60需補差價。