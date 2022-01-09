盡訴心聲！鍾嘉欣未知仲有冇機會返無綫

台慶頒獎禮失落視后的鍾嘉欣，已返回溫哥華照顧一對仔女，原來當日嘉欣寫定紙仔準備好視后得獎感言上台多謝一班一直支持她的人，可惜未能發表，不過為免一眾粉絲失望，鍾嘉欣今日（9日）就上載了一段短片到網上頻道，逐一多謝一直支持她的人以及她拍攝《星空下的仁醫》時飾演章以芯角色時學到的東西。

影片一開始，身在TVB外面的嘉欣說：「我今日返到嚟母校TVB，我估唔到有機會再次參加呢個頒獎禮，心情好興奮，又有少少緊張。因為我知道我唔會有好多機會或者未必再有機會返到嚟呢個電視台，所以我今晚一定要盡情享受。」

身穿當天出席頒獎禮戰衣的鍾嘉欣又表示今次是她事隔6年再出席，同時強調下一次再回來不知道是何年何月，而片中嘉欣講到當天其實寫了一張紙仔，是希望想在台上感謝一些人：「我想分享少少嘢，我好想多謝我老公，雖然佢未必聽得明我廣東話，但係因為佢鼓勵我先拍呢部戲。好多謝佢嘅犧牲，照顧兩個小朋友真係唔容易。我老公係我心目中係萬眾無一，我對仔女，媽媽好愛佢哋，令我成長更多，喺我心中最大嘅獎已經贏咗，因為我有兩個寶貝仔女。」

而片段最後就拍得鍾嘉欣在電視城外一齊慶功，她向粉絲說：「最重要是學習過程，多過於輸贏，其實係冇輸贏，你內心世界學到啲嘢嘅話，你已經係跨進一步，唔使失望，我哋喺好感恩！」她還答應粉絲會繼續努力。