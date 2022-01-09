Nissan Bluebird　變身電動Newbird

搭載純電動力、只此一輛的Nissan Newbird，不止車頭廠徽加入LED燈，位於倫敦的 Nissan Design Europe團隊，更為車身設計加入既富上世代80年代色彩，同時又不失21世紀設計美學的特色拉花。（互聯網）

日產(Nissan) 位於英國新特蘭的車廠早在1986年正式落成啟用，為慶祝新特蘭廠房建廠35周年，廠方特別以1986年首輛離開生產線的Bluebird車型，配上新世代LEAF的純電動力系統，搖身一變成見證廠房的過去、現在和未來的one-off電動Bluebird，並將它命名為Newbird。

要將一輛搭載內燃引擎Bluebird變成只此一輛的Newbird電動車，車上多項配置須作出必要改動。首先當然是由原有的汽油引擎和波箱拆掉，改為安裝來自LEAF的電馬達、逆變器及40kWh電池組。其中電池組，分別被置於頭冚下及行李箱內，以優化前後重量分配，並安裝了定制懸架以支撐電池組的額外重量。同時將入油位變成充電位，以便使用6.6kW功率的直流電充電；及將儀錶板連接到EV系統，使燃油錶可顯示即時電量。此外，廠方亦針對動力轉向、制動和加熱系統進行更新和修改，使它們能夠由電力驅動。