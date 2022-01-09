陳展鵬發燒打冧台　唐詩詠無悔周身傷

「八卦掌」、「峨嵋刺」、「八極拳」、「詠春」⋯⋯究竟哪項功夫最強？《鐵拳英雄》個個打得，唐詩詠力抗猛男，打到瘀晒，花了200分努力，陳展鵬更發住燒打擂台，連台都打冧！

無綫劇集《鐵拳英雄》今晚9時30分於翡翠台首播，此劇由2016年口碑、收視俱佳的《城寨英雄》原有班底坐鎮，由監製文偉鴻率領陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、姚子羚、元秋、伍允龍及王君馨等擔演。故事以50、60年代的曼谷為背景，劇中個個身懷「秘」技打到飛起，劇迷引頸以待。

監製受訪時表示此劇並非《城》劇續集，劇情講述當時大家於曼谷安居樂業，但被不同惡勢力入侵，因而掀起鬥爭，大家即站出來保衞家園。此劇以2大謎團貫穿整個故事，展鵬與山聰的父親本來是英雄俠士，由救人演變成互相廝殺而死，但矛頭直指向展鵬父親。之後展鵬與母親元秋尋找失散弟妹，最終瘋瘋癲癲的元秋回到曼谷，展鵬為了尋母，於曼谷與惡勢力周旋！

陳山聰姚子羚再演情侶

劇中展鵬、詩詠與伍允龍譜出3角關係，伍允龍性格正義，傻更更得來相當活潑，監製笑言為其開拓新戲路。而大反派是歐瑞偉及張國強，歐瑞偉向來重男輕女，兒子是敖嘉年與陳國峰，女兒姚子羚則永遠要為父親收拾殘局。而首次拍打戲的詩詠要跟大隻佬李嘉、易宇航對打，打到手都瘀，監製更大爆她愛上展鵬後，會有搞笑的「餓女追男」戲份。至於山聰與子羚再演情侶，2人同樣「堅揪」。

陳展鵬表示拍此劇時正值女兒小豬比將出世，心情緊張，既要照顧太太，又要應付多場打戲：「拍拍吓真係好煎熬，自己都唔係好出聲，其他拍檔都會覺得好奇怪，好在同事都明白。」其中一場他與易宇航打擂台的戲份，展鵬以「忘我」來形容：「記得當時自己發緊燒，但又要同易宇航做對手，佢有打開擂台，場戲講佢掟我埋牆，成個布景跌咗6成，大家都好驚，要搭番先可以再拍，之後都有同打得嘅敖嘉年、陳國峰做對手，基本上打勻咁多個男人，好難忘！」

而唐詩詠坦言多謝監製「扭轉」她：「今次角色同以往係180度唔同，粗魯、麻煩，為咗錢不擇手段，唯一有樣好就係有義氣。當初監製搵我，我呆咗3秒，因為未接觸過，每日我都同自己講要進步。打戲我真係冇乜潛質，要比其他演員花多3倍努力，唔使開工時會搵師傅學動作，希望做得靚啲。我唔敢講自己做得好唔好，但真係花咗200分努力。」至於飾演貪錢警察的陳山聰表示：「大家都拍得好辛苦，係我入行以來打得最甘嘅一次，劇入面我係泰國華僑，監製第一次要求我要瘦得好『乾身』。如果大家鍾意睇拳拳到肉嘅戲，真係要睇。」

王君馨融匯舞功 演腿法高手

武術高手王君馨是反派張國強兒子從外國帶回來的未婚妻兼近身保鏢，擅長「十二路潭腿」，但其背後有不可告人的秘密。今次君馨的功夫重點集中在腳，雖然她本身有舞蹈底子，加上之前曾拍功夫片，但仍不容有失，開拍前每日拉筋做準備，並花了2個多月時間苦練功夫，拍攝期間亦繼續受訓，故其腿部動作做得非常標準。而君馨有不少特別造型，既性感又型格，打得又睇得。

元秋瘋癲搞笑

元秋飾演陳展鵬母親，因受喪夫之痛打擊以致瘋瘋癲癲，跟展鵬同樣是八極拳高手。雖然角色瘋癲，但她以可愛方式演繹，整套劇的搞笑場面幾乎由她包辦。其中一幕要她將紅底褲穿在外面，她二話不說豁出去照做，相當專業。另一幕是講「老千」唐詩詠出手也不敵元秋，才發現元秋原來是「麻雀王后」。當然除了放笑彈外，她亦有露兩手晒真功夫。