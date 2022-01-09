甜美靚Pie　男人難抗拒

雞批、菠蘿批、芝士批……你鍾意邊一款？但原來有一啲「Pie」唔食得落肚，卻令人回味無窮，而且會令好多男士想入非非，無法抗拒，唔知大家試過未呢？

Pie 女人專用

「Pie」喺一般情況下可解作餡餅，但喺情色世界入面，就有幾個意思，分別係性情和善嘅女人、好有性魅力嘅女人，同埋女性嘅蜜洞。而講到同「Pie」有關嘅情色俚語，筆者第一時間諗起四仔作品中經常出現嘅「Cream-pie」，意思係中出咁解，但大家又知唔知呢個俚語係點嚟呢？原來喺千禧年初，有四仔片廠開始以「Cream-pie」嚟宣傳作品，仲要愈用愈普及，最終變成通俗嘅俚語。

Pie in the Sky 高難動作

既然「Pie」可解作女性嘅蜜洞，即係話男人食Pie可以有另一層意思，亦因為咁，衍生出「Pie in the Sky」呢一招口愛玩法。據性學家指出，呢個動作有啲複雜，女方要趴喺床上並趷高屁股，男方則以背對方式，彎腰進行口愛動作。呢一招嘅好處係男方可以用舌頭挑逗女性嘅重要部位，但要彎住腰進行，確係有啲辛苦，唔知大家又點睇呢？

《Cutie Pies #2》 青春滋味

靚女加火辣床戰，本嚟已經係四仔作品嘅銷量保證，如果一次過出動20幾個既有顏值又有身材嘅美少女壓陣，當然係四仔中嘅經典作。好似呢套由New Sensations喺2011年推出嘅《Cutie Pies #2》，搵嚟Bibi Jones、Alanah Rae、London Keyes等眾多美少女參演，加上片長超過5小時，試問四仔迷點可能唔Like？喺一眾脫星中，以Bibi Jones嘅演出最受美國四仔迷追捧，當年嘅佢只係20歲，年輕貌美，人氣爆紅，好可惜佢喺2013年宣布引退，大家只能夠透過舊作嚟睇番佢嘅風采。

同場加映：澀谷女郎經典回味

提到同「Pie」有關嘅日本AV，不得不提BAZOOKA喺2016年推出嘅《黑GAL中出祭！！CREAMPIE JAPAN DANCERS》，事關呢套AV由AIKA、藤本紫媛及長谷川夏樹聯手演出，佢哋係澀谷文化末代嘅代表，難怪被日本AV迷視為經典。熟悉日本性文化嘅朋友都會知道，自從輝煌一時嘅澀谷文化沒落，AV界已成為澀谷女郎嘅最後棲息地，而片中3位女優可謂各有賣點，其中AIKA喺多個AV頒獎禮獲獎，舊年仲喺「現役AV女優SEXY總選舉」中名列第15位呢！