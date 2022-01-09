連詩雅爆被前度狠飛：佢冇講分手就失蹤！

藝人連詩雅（Shiga）、蝦頭（楊詩敏）主持的網上節目，新一集Shiga找來同門2個好姊妹黎紀君（Christy）和鍾浠文（Zelia）做嘉賓，談論其中一個分手題目。Shiga表示曾經有個前度冇真正講分手，但失蹤咗2個星期，她說：「都冇理由再問啦。」Zelia則說：「如果我對呢個人失望，我都唔想講、連同佢溝通都唔想，試過佢不停搵我，聯絡晒我身邊啲朋友，但我會匿埋，就算佢唔死心，我都會繼續沉默。」

蝦頭表示如果要分手，她表示會好決絕：「我嘅處理分手方法會裝強，但事後自己好難受。」Christy坦言從未被人「飛」過，她承認好勝：「我一定要搶先同佢講分手，呢樣嘢係要改吓，咁樣太好勝。」在感情上她不會拖泥帶水，覺得咁樣做對雙方都冇好處。

對於有些情侶分手皆因不得對方父母歡心，Shiga坦言有遇過：「我會走囉！如果個男仔有承擔同我講『唔緊要如果我屋企唔鍾意你，我鍾意！』呢啲咪型囉。」Zelia就試過男友的姐姐因她做娛樂圈而不喜歡她，雖然過到對方父母嗰關，但男友的姐姐會在男友父母面前講好難聽的說話，她說：「啱啱開始時係有少少唔開心，會有脾氣，但慢慢發現同我真心相處，就會接受我。」