【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初八

辛丑年辛丑月癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：安門、作灶、伐木

忌：嫁娶、堵塞、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：遷就別人要有限度，否則會令自己很難受。

金牛座：遇到困難要保持冷靜，發牢騷不能解決問題。

雙子座：多在社交場合曝光，易獲到有利事業的資訊。

巨蟹座：單身者有被異性關照的好運，淺黃色助開運。

獅子座：投資要審慎，掌握市場脈搏，可減少犯錯。

處女座：易在網絡世界中迷失，小心跌入騙徒的陷阱。

天秤座：判斷力強，說甚麼做甚麼都能做到客觀公證。

天蠍座：適宜給自己放一天假，建議到大自然散散心。

人馬座：花錢的慾望強烈，若不節制，勢將入不敷支。

山羊座：與人相處要謹言慎行，有商有量助化解矛盾。

水瓶座：勿只顧埋頭苦幹，身邊還有其他事值得關注。

雙魚座：厭倦了打工生涯，萌生創業念頭，一試無妨。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：求財機遇多，但要提防賺錢容易守財難。

牛：運勢平穩，但要注意休息，勿捱壞身體。

虎：獲財星關照，獲家人資助，不愁沒錢花。

兔：只要認真工作，今天的付出必然有回報。

龍：被爛桃花糾纏，不要跟異性同事玩曖昧。

蛇：是日沖煞，人緣欠佳，易遭身邊人冷落。

馬：謀事遇阻力，但中午過後，形勢會好轉。

羊：偏財旺，有機會獲贈禮物，喜出望外。

猴：工作狀態差，出錯機會大，易丟失財物。

雞：做事快靚正，不妨趁空閒時間享受生活。

狗：財運稍遜，有破財風險，謀事不可大意。

豬：易有意外損傷，外出要注意人身安全。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

年復一年，你看破多少？

今年沒有年三十，西曆1月31日深夜23時（即子時）踏入農曆大年初一，而幾天後的2月4日早上04時51分則踏入立春。

多年來，我都被弄得有點疑惑：當大家找師傅批八字屬甚麼生肖時，為何都以立春日來計算？每當有孩子在大年初一搭正零時出生都會被當成新一年的第一胎，為何不是以23時（即子時開始）起計算？另外，每年大年初一都在立春前或後，計算方式又是從何而來？作為學者，豈可不求甚解，當然想找出答案。

中國玄學常常被人說成非精密科學，甚至說成迷信，但中華文化歷史悠久，理應受人尊重，問題是坊間有太多人利用玄學譁眾取寵、自吹自擂，甚至將我們每年的曆書（俗稱《通勝》），變成個人宣傳產品。

上期跟大家分享了一些過年前的傳統習俗。關於除夕沐浴方面，廣東人傳統用柚葉來煲水，再用柚葉水來沖涼，象徵把霉運洗去，並準備全新衣服穿上，代表迎新。除了柚葉，大家可到香料雜貨店買丁香，用來煲水，炮製成丁香湯，用潔淨身體也可以。我教大家一個更加簡易的方法，在煲湯袋放進數粒丁香，扎在花灑頭，之後沖涼，同樣有效。

掃舍方面，亦可以用柚葉水，今年的掃舍吉日如下：

1月20日（農曆十二月十八） 肖虎勿用

1月25日（農曆十二月廿三） 肖猴勿用

1月28日（農曆十二月廿六） 肖豬勿用

1月31日（農曆十二月廿九） 肖虎勿用

另外，大家最好把用了一年的枕頭、床墊等床品更換。至於還神和潔淨神壇吉日是在1月28日（農曆十二月廿六）。下期再跟大家談談如何應對壬寅流年的五行攻守。