殮房外被「鬼揞口」　何廣沛見過鬼識怕黑

無綫上位小生何廣沛拍攝兩套劇集均遇上靈異事，令原本不怕鬼怪的他也學識驚。提到與新人陳曉華的緋聞，他堅稱二人只是拍檔及同事關係，傾偈僅限公事，從沒私約食飯。

何廣沛（Matthew）在新劇《異搜店》中擁有特異功能，當觸碰舊物時可以得到物件的記憶。他稱拍攝時一部已經沒有電的舊電腦忽然開機，嚇得他急急關機，他笑言事後很後悔把電腦關閉，否則可能會獲得特異功能。此外，Matthew自爆拍另一套劇時試過「鬼揞口」：「我同奶仔（方紹聰）喺殮房外拍攝，佢話喺呢啲地方拍嘢驚唔驚有污糟嘢，我當時想講我都唔迷信嘅，但我講咗3、4次都講唔到完整句子。」

他坦言以前從不相信亦不懼怕靈異之說，但經過這2次後，真的「見過鬼都會怕黑」。提到他跟陳曉華因合作《異》劇而傳緋聞，他坦承拍攝3個月以來2人日夜相對兼密密斟，但強調只為工作：「我哋只係傾套戲。（無傾私人嘢？）得鬼閒傾私人嘢。拍完套劇到今日我同佢冇出來食過一餐飯，大家只係好好同事，好好拍檔。」

回顧過去一年，Matthew除了拍劇，也擔任綜藝節目《男神廚房》的主持，又跟好兄弟奶仔及郭子豪經營網上頻道兼做幕後製作，他說：「好有滿足感，近半年處理多咗幕後工作，會接出面嘅廣告同拍短片，希望可以做到幕前與幕後工作平衡，將幕後經驗放到幕前。」

服裝﹕CHLXT

場地﹕Urban Coffee Roaster