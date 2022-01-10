「紅衣女郎」Kelly LeBrock隱居：25年冇睇過電視

曾於80年代憑愛情喜劇《紅衣女郎》（Woman in Red）走紅的美國女星Kelly LeBrock於90年代絕跡影壇，25年前與動作影星史提芬史葛（Steven Seagal）離婚後舉家移居荒野過着隱居生活！

現年61歲的Kelly最近東山復出參演低成本喜劇《Tomorrow’s Today》，到底當年「索絕荷里活」的她為何選擇在事業高峰之際毅然離開荷里活？她早前受訪時解開「息影」之謎。她說：「荷里活並唔係一個我想子女成長嘅地方，我嘅離婚當年成為新聞焦點。而我根本上唔適合喺荷里活生活。從來都唔係。我從來都唔鍾意人留意。而我亦好響往野外生活，所以我結束事業，移居野外。25年來，我喺沒有電視之下生活！」

此外，她亦表示自己退出娛樂界是為了3名子女：「作為一個單身母親，我盡量做到最好。我有3個好好嘅子女。我可以隨時返回工作崗位，但如果錯過子女成長期就唔可以追得番。我只想策騎，食好嘢同飲好嘅酒。我已係3名孫仔女嘅祖母。」據知她自從與史提芬離婚後與子女一直在加州偏遠的Santa Ynez一個牧場居住。

憑處女作《紅衣女郎》一片走紅後，她亦主演過青春喜劇《電腦俏紅娘》（Weird Science）以及與史提芬合作的動作片《鐵血猛龍》（Hard to Kill）。「我好年輕已出名，但我冇因此而過得好好。更因而導致創傷。走紅並唔係為所有人而設」她說。

「紅衣女郎」點解咁經典？

1984年推出的《紅衣女郎》除了令Kelly走紅之外，亦令荷里活著名諧星真懷德（Gene Wilder）的事業再闖高峰！亦不得不提片中Kelly穿上火紅長裙走光的經典一幕，男主角在車內目睹她經過地下通風系統時令長裙飄起。此場戲是翻玩性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的《七年之癢》（The Seven Year Itch）其中經典鏡頭。《紅》之後，港產喜劇如《最佳損友》以及《噴火女郎》都有惡搞過。當然最搞笑就係吳君如在《最》那場啦！

除了電影賣座之外，亦令失明男歌手史提芬溫達（Stevie Wonder）為影片主唱的主題曲《I Just Called To Say I Love You》亦大受歡迎唱到街知巷聞！