「紅衣女郎」Kelly LeBrock隱居：25年冇睇過電視

曾於80年代憑愛情喜劇《紅衣女郎》(Woman in Red)走紅的美國女星Kelly LeBrock於90年代絕跡影壇,25年前與動作影星史提芬史葛(Steven Seagal)離婚後舉家移居荒野過着隱居生活!

現年61歲的Kelly最近東山復出參演低成本喜劇《Tomorrow’s Today》,到底當年「索絕荷里活」的她為何選擇在事業高峰之際毅然離開荷里活?她早前受訪時解開「息影」之謎。她說:「荷里活並唔係一個我想子女成長嘅地方,我嘅離婚當年成為新聞焦點。而我根本上唔適合喺荷里活生活。從來都唔係。我從來都唔鍾意人留意。而我亦好響往野外生活,所以我結束事業,移居野外。25年來,我喺沒有電視之下生活!」

此外,她亦表示自己退出娛樂界是為了3名子女:「作為一個單身母親,我盡量做到最好。我有3個好好嘅子女。我可以隨時返回工作崗位,但如果錯過子女成長期就唔可以追得番。我只想策騎,食好嘢同飲好嘅酒。我已係3名孫仔女嘅祖母。」據知她自從與史提芬離婚後與子女一直在加州偏遠的Santa Ynez一個牧場居住。

憑處女作《紅衣女郎》一片走紅後,她亦主演過青春喜劇《電腦俏紅娘》(Weird Science)以及與史提芬合作的動作片《鐵血猛龍》(Hard to Kill)。「我好年輕已出名,但我冇因此而過得好好。更因而導致創傷。走紅並唔係為所有人而設」她說。

「紅衣女郎」點解咁經典?

1984年推出的《紅衣女郎》除了令Kelly走紅之外,亦令荷里活著名諧星真懷德(Gene Wilder)的事業再闖高峰!亦不得不提片中Kelly穿上火紅長裙走光的經典一幕,男主角在車內目睹她經過地下通風系統時令長裙飄起。此場戲是翻玩性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的《七年之癢》(The Seven Year Itch)其中經典鏡頭。《紅》之後,港產喜劇如《最佳損友》以及《噴火女郎》都有惡搞過。當然最搞笑就係吳君如在《最》那場啦!

除了電影賣座之外,亦令失明男歌手史提芬溫達(Stevie Wonder)為影片主唱的主題曲《I Just Called To Say I Love You》亦大受歡迎唱到街知巷聞!