東方日報C1：林峯古天樂新作一變二　片酬有數拗？

林峯、古天樂（古仔）及甄子丹演出的新版《倚天屠龍記》近日公布分兩集推出，即惹來不少質疑，當中包括演員的片酬問題。而片中林峯演「張無忌」，年紀問題再惹質疑，劇組即在社交網反擊，指選角合情合理！

李連杰、張敏及邱淑貞於1993年演出的《倚天屠龍記之魔教教主》，演員陣容可謂相當經典，該片事隔27年開拍續集《倚天屠龍記之九陽神功》，而且重新選角，由林峯飾演「張無忌」，古天樂演「張翠山」，甄子丹演「張三丰」，還有朱晨麗、黃浩然、梁琤與郭政鴻等參演。電影已於2020年8月煞科，之後製作後期，至近日終公布將於今年上映，但作品竟然不止一部，原來還有另一部《倚天屠龍記之聖火雄風》！

子丹友情客串

由於之前一直未有公布會拍攝兩集，對於電影突然「一變二」，不少網民都質疑眾星片酬會否有所增加，因為接一部與兩部的片酬肯定有差距，早年亦有電影因突然「一開二」，導致演員與電影公司之間就片酬問題有所爭拗。記者就此事致電林峯及古天樂經理人公司，獲回覆指原來簽約時已知悉此事，至於甄子丹方面，其公司代表回覆：「我哋唔係好清楚，但子丹係因為同呢部戲嘅導演老友，對方叫幫手，所以撐場客串，幾日戲啫！」而梁琤等演員亦指簽約時已知道是兩部電影，故統統不存在片酬爭議。

話雖如此，但電影由宣布開拍一刻起已頗為惹火，40歲的林峯被不少網民質疑年紀大，不適合演張無忌，當時劇組已解釋電影是拍攝30多歲的張無忌，故由他演出並無問題，惟該片日前宣傳定檔2022年上映時，再度惹來網民爭議，有人更暗諷「老無忌」，劇組日前就在社交網「還拖」，解釋邀林峯演此角的來龍去脈！

誓以演技服眾

劇組認為林峯的演技好，加上有古天樂推薦，所以決定邀他演「張無忌」一角，而在5個月的拍攝中，林峯的演技及工作態度均受到極高讚賞，當中9成的動作戲更是由他親身上陣。對於網友批評他年紀大，該片導演在社交網表示：「林峯喺戲中感覺只係30出頭，而且原著中少年一段已刪，出場時已經超過30歲，所以是絕對適合的。不能夠用李連杰嚟比較，每個年代都會有新嘅『007』、『蝙蝠俠』，也會有張無忌，希望大家看片之後給出公平意見。喺我個人嚟講，就係香港演技派男星又多一位了。」

新版《倚天》的「小昭」一角是焦點所在，皆因當年飾演此角的邱淑貞堪稱經典。之前有傳該角會由迪麗熱巴演出，但原來「真命天女」是內地女星雲千千，畢業於中央戲劇學院表演系的她，曾拍攝電影《孫悟空大戰盤絲洞》及網劇《情陷聊齋．畫皮》等，外形與邱淑貞女兒沈月有幾分相似。

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