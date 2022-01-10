金球獎︱韋史密夫種族風波中奪影帝

《第79屆金球獎》於網上公布賽果，由於大會被指缺乏黑人成員招惹杯葛，今屆電影組劇情組最佳男主角賽果亦非常政治正確，由《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）奪得，戰勝同為黑人的《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）男星丹素華盛頓（Denzel Washington）與《天鵝輓歌》（Swan Song）男星Mahershala Ali。《犬山記》（The Power of the Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）大熱倒灶，《Being the Ricardos》的哈維亞巴頓（Javier Bardem）亦告落敗。

至於電影組歌舞/喜劇組最佳男主角，則由 《夢想期限tick, tick... BOOM!》（Tick, Tick...Boom!）的安德魯加菲（Andrew Garfield）奪得，擊敗《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《情聖西哈諾》（Cyrano）的彼特丁拉基（Peter Dinklage）、 《甘草薄餅》（Licorice Pizza）的Cooper Hoffman、以及《狂舞紐約》（In The Heights）的Anthony Ramos。