金球獎︱韋史密夫種族風波中奪影帝

《第79屆金球獎》於網上公布賽果,由於大會被指缺乏黑人成員招惹杯葛,今屆電影組劇情組最佳男主角賽果亦非常政治正確,由《王者世家》(King Richard)的韋史密夫(Will Smith)奪得,戰勝同為黑人的《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)男星丹素華盛頓(Denzel Washington)與《天鵝輓歌》(Swan Song)男星Mahershala Ali。《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)大熱倒灶,《Being the Ricardos》的哈維亞巴頓(Javier Bardem)亦告落敗。

至於電影組歌舞/喜劇組最佳男主角,則由 《夢想期限tick, tick... BOOM!》(Tick, Tick...Boom!)的安德魯加菲(Andrew Garfield)奪得,擊敗《千萬別抬頭》(Don't Look Up)的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《情聖西哈諾》(Cyrano)的彼特丁拉基(Peter Dinklage)、 《甘草薄餅》(Licorice Pizza)的Cooper Hoffman、以及《狂舞紐約》(In The Heights)的Anthony Ramos。