金球獎︱妮歌潔曼擊敗GaGa大熱奪影后

《第79屆金球獎》在一片爭議聲中舉行，劇情組影后提名戰況激烈，結果澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑傳記片《Being the Recardos》奪影后！

她擊敗一眾勁敵包括《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的百變天后Lady GaGa、《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）以及《失去的女兒》(The Lost Daughter）的Olivia Colman獲獎。今次是她第3度憑電影獲金球獎影后殊榮！

至於歌舞／喜劇組影后方面，首次提名的20歲美國新星Rachel Zegler最終憑史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的大型歌舞片《西城故事》（West Side Story）奪影后！她擊敗3奧斯卡金像影后《安妮特》（Annette）的瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence） 以及《黑白魔后》（Cruella）的愛瑪史東（Emma Stone）獲獎。而Rachel主演的《西城故事》則以大熱姿態勇奪歌舞／喜劇組最佳電影！