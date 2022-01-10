【金球獎得獎表】《犬山記》《西城故事》各獲3獎平手

國際影視界盛事《第79屆金球獎》舉行完畢，新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的新作《犬山記》（The Power of Dog）以及史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story）各獲3獎雙雙成為今屆的大贏家！

雖然被視為賽前大熱門的《犬》男主角班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumbernatch）未能獲劇情組影帝，但獲7項最多提名的《犬》仍然不負眾望獲最佳電影、導演以及男配角3獎。相反，同獲7項提名、由演員導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）執導的自傳式黑白片《貝爾法斯特》（Belfast）最終僅獲最佳劇本一獎。

至於《西》，除了獲歌舞／喜劇組最佳電影之外，首度獲提名的Rachel Zegler亦獲影后。而同樣首次提名的美國女星Ariana DeBose亦憑《西》獲最佳女配角。最佳外語片方面，日本導演濱口龍介執導的《Drive My Car》最終大熱獲獎。

【《第79屆金球獎》部分得獎名單】

劇情組最佳電影：《犬山記》（The Power of the Dog ）

歌舞／喜劇組最佳電影：《西城故事》（West Side Story ）

劇情組最佳男主角：韋史密夫（《王者世家》）

劇情組最佳女主角：妮歌潔曼（《成為里卡多之路》（Being the Ricardos））

歌舞／喜劇組最佳男主角：安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）

歌舞／喜劇組最佳女主角：Rachel Zegler（《西城故事》）

最佳男配角：Kodi Smit-McPhee （《犬山記》）

最佳女配角：Ariana DeBose （《西城故事》）

最佳導演：珍甘比茵（《犬山記》）

最佳外語片：《Drive My Car》（日本）

最佳動畫：《奇幻魔法屋》（Encanto）

電視組別

劇情組

最佳電視劇：《傳媒家族繼承人》（Succession）

最佳男主角：Jeremy Strong （《傳媒家族繼承人》）

最佳女主角：Michaela Jaé Rodriguez （《紐約萬花筒》（Pose））

喜劇組

最佳電視劇：《天后與草莓》（Hacks）

最佳男主角：Jason Sudeikis （《乜都得教練》（Ted Lasso））

最佳女主角：Jean Smart （《Hacks

迷你劇/電視電影組

最佳電視劇：《The Underground Railroad》

最佳男主角：米高基頓（《毒癮》（Dopesick））

最佳女主角：琦溫斯莉（《東城夢魘》（Mare of Easttown））

其他獎項：

最佳男配角：吳永秀

最佳女配角：Sarah Snook （《傳媒家族繼承人》）