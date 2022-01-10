《千與千尋》聯名系列　眾星加持掀熱話

繼去年第一波《龍貓》聯乘系列大受歡迎後，LOEWE近日再次與吉卜力工作室合作推出《千與千尋》Spirited Away Collection，以動畫的經典角色如荻野千尋、白龍、無面人、青蛙、湯婆婆及煤炭屎鬼等為主題，打造出全新面貌的Amazona、 Puzzle、 Hammock、 Flamenco手袋、皮具及服飾，加上有一眾人氣偶像，如姜濤、Jer、Lokman、周國賢、王菀之、徐㴓喬等的演身演繹，勢必再掀搶購潮，成為潮界熱話。

仔細看看，是次聯乘不但運用了提花織、印花、鑲飾、拼布、皮革鑲嵌及刺繡等工藝，更將動畫中的場景變成整幅印花，煤炭屎鬼變身絨球吊飾或毛茸茸的手袋。所有設計都究觸感與立體感，工匠們悉心將色化為現實，為袋上和衫上的動畫人物注入生命。品牌更引入日本傳統襤褸工藝，將縫補及藍染布拼合成絣織布料及Anagram提花織布，再用於服裝及手袋。為了盡展布料工藝效果，衣服多採用鬆身設計，T恤、連帽衞衣、毛衣、裙褲、牛仔褲及羽絨外套統統化為可穿上身的動畫風景，就連此系列的紙袋都印上《千與千尋》的經典畫面，如此有誠意的創作，你叫Fans點忍到手？