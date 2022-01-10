花姐搣甩黑面神　Anson Lo欽點做「神的女主角」

人氣男團MIRROR在去年大放異彩，近日更在樂壇頒獎禮上橫掃多個獎項，氣勢如虹，除了是成員們付出努力的成果外，身為經理人的花姐也功高至偉。花姐向來的形象是直率兼氣場勁，而她早前許下的新年願望，是「唔黑面，唔粗口，少說話多做事」，果然真的「找數」！

成員之一的Anson Lo（盧瀚霆）日前在社交網分享MIRROR的MV《12》的花絮片，片中見他十分投入的唱台灣歌手高爾宣《So Bad》一曲時，本來坐在他背後的花姐突然上前，在他背後呻脷扮女鬼，又扮他情深的掩着胸口唱歌的樣子。Anson Lo唱歌時一眼關七，並感覺到身後有股異氣，隨即淡然及鎮定的轉身，邊唱邊向花姐報以微笑。分享短片的他留言：「拍攝《12》MV埋位前一刻，會唔會太無聊？花姐客串扮鬼」。

這短片上載只有兩小時，觀看次數已超過14萬，網友們笑言她真的「找數」，像她許下的新年願望般「唔黑面」，夠親民夠搞笑外，更指她搶了Anson Lo的風頭。而藝人王君馨留言：「呢位先係#1神的女主角」時，Anson Lo即把花姐再「升呢」：「#MIRROR的女主角」外，又回應網民指花姐是「最佳女鬼」！另外，MIRROR《12》的MV在12月22日發布至今，不足20天，收看次數已衝破130萬。