學友祖兒加持︱鄧麗欣升呢「奶媽」助陣港台真人騷

港台今年新搞作多，除破天荒和無綫合併舉行《香港金曲頒獎典禮2021/2022》外，另一大Project則是舉行《新時代奮鬥者》的「全方位真人騷」，招募全港年齡18歲或以上參加，節目模式類似《全民造星》系列及《聲夢傳奇》，不過並非單培育跳唱歌手或偶像，更覆蓋廣播、歌藝、舞藝及演技的「訓練營」。

據悉，真人騷已請得同是參加公開唱歌比賽出身的天王級張學友、李克勤、天后級的容祖兒、具人氣的王丹妮及許靖韻「聲援」錄宣傳聲帶，且星級導師陣容已落實的有導演陳嘉上、林家棟及曾和人氣男圑MIRROR合拍劇集《男排女將》的鄧麗欣等。

至於誠邀導演陳嘉上坐鎮，有指他將物色新演員參演其新作，變相參賽者有機會夥拍當紅演員「直踩」入大銀幕。而曾獲金像獎、香港電影評論學會以及香港電影導演會的「三料影帝」林家棟則是星級導師之一，亦與他曾是無綫第15期藝員訓練班學員，對訓練演員別具有心得外，加上亦是電影監製及編劇身份，同樣有助提攜新人接拍電影外，甚至可培育出幕後接班人。

另外，除為有志成為影壇新星的參賽者提供「快人一步」的被導演及監製賞識外，電台正需要大量DJ、電台劇集及舞台劇的人才，而訓練項目中，包含廣播、歌唱、舞蹈、演技等訓練，所以節目打正「有潛質者即有電影、電台、廣播劇及舞台劇等演出機會，實現演藝夢想」作為賣點。