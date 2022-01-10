【娛刺撈飯】王力宏有辦你睇 林俊傑等收檔

依家啲人成日開口埋口，都話「貴圈真亂」，話娛樂圈男女感情關係容易一塌糊塗。其實只要有人嘅地方，有男有女，就有機會出現賤男渣男Cheap精綠茶婊，閏蜜都變歸ME。不過娛樂圈多靚仔靚女，個個有財有勢，面對各式各樣、無時無刻出現嘅誘惑，要做好人真係難啲。要做個表裏如一、德藝雙馨嘅藝人？用把口講就易！

淨係講個「色」字，近年已經有唔少男Artist衰呢瓣，台灣仲可以話係重災區，除咗多年前陶喆被爆有婚外情，前年羅志祥爆出「多人運動」之外，仲有王力宏同李靚蕾之前進行嘅「蕾神力王大戰」，網友真係食花生食到滯，而最新鮮滾熱辣嘅，梗係被女網友指控係「渣男」嘅林俊傑啦。

咁樣搞一搞，王力宏就算幾靚仔幾有才華都好，冇三五七年都好難企得番起身，而林俊傑依家面對「終極渣男」罪名，危機可以話係一觸即發，因為依家就算未有真憑實據，證明JJ邊約炮邊談情搞三搞四，但佢已經畀網友同粉絲一面倒鬧爆，就算未變過街老鼠，個朵都已經開始臭。除咗因為全世界都係「睇人乜乜最開心」，同埋呢啲行為有違道德標準之外，最緊要係同佢哋嘅「人設崩壞」有關囉。

如果個Artist本身擺到明花弗，甚至話畀人知自己係玩家都好，總算係「表裏如一」做番自己，就算唔係每個人接受到，但都總算係啱番人設，個對比唔算太大，大家反應同反感程度，或者都未至於去到咁犀利；但依家王力宏同林俊傑，「人設」唔係好好先生就係世紀暖男，將自己塑造為一個只會專注做好音樂，同埋愛錫另一半嘅好男人，點知轉個頭畀人爆偷食、約炮、婚外情、多人運動，由天使變魔鬼、由蜘蛛俠變綠魔，大佬有邊個會接受到先？

係嘅，想要喺娛樂圈立足，甚至成功上位賺大錢，幾時都係講求包裝同Marketing，去迎合市場需要同大眾口味，個市場係需要好好先生同世紀暖男，冇理由標奇立異做絕世大淫魔架嘛。無論係王力宏又好、林俊傑又好，佢哋嘅音樂造詣梗係勁啦，相比起做小眾或者隨時三餐不繼嘅性格歌手，包裝成為音樂才子，情深款款咁唱吓啲夭心夭肺嘅情歌，的確更加容易吸粉，亦都更加容易搵大錢。

都係嗰句啦，喺邊個圈子、邊個地方都有渣男渣女，你飽讀詩書又點啫，都可能係衣冠禽獸，呃仔呃女叫雞偷食，唔通你又冇性格陰暗面咩？作為一個歌手藝人，你要行王子路線又好，將自己塑造成一等一嘅暖男又好，其實都冇乜問題，講到尾都只係一種「包裝」，但當你靠住呢啲「包裝」去賺人氣同金錢嘅時候，就麻煩包得徹底啲，可以嘅話咪收埋自己嘅慾念，要做衰嘢發洩，都收得妥妥當當，寧畀人知莫畀人見。當你貪心到想利用自己嘅暖男才子形象，有名有利之餘仲要周圍玩女偷食冇人發覺？咪傻啦，你係人咋，唔係神呀！