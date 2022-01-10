支持本地品牌　歎精緻新蛋糕

每逢節日，大家都會買個蛋糕慶祝，除了出名的外國品牌，本地品牌其實亦有不少創意出產品，近日有本地新品牌登場，亦有品牌和其他的牌子聯乘推出新品，更不約而同以健康為主題，大家不妨捧捧場，支持香港製造。

牙膏口味變蛋糕

早晚擦牙是每日例行公事，除了薄荷味牙膏，有時都有食物味道的牙膏選擇，小朋友可能邊擦邊覺餓。本地無麩質精品咖啡店INFINITI C在這個1月，和意大利牙膏品牌MARVIS合作，選用伯爵茶和黑森林牙膏口味打造新出的無麩質低碳蛋糕Ultimate Black Forest Gateaux，蛋糕是伯爵茶和藍莓口味，表面唧法國100%特濃朱古力，味道豐富。客人點選蛋糕，除可免費送牙膏體驗裝（送完即止），也可用優惠價選購花樣旅行牙膏套裝（3支裝）限定裝。

健康純素

香港有很多出名的糕餅大師自立門戶，打造自家品牌，曾於五星級酒店擔任行政餅廚的Holger Deh，早前在金鐘開設期間限定糕餅店Essentia by Holger Deh，店內的出品標榜純素，以植物牛油、燕麥奶等食材製作甜品，當中包括香脆的伯爵茶法式千層酥、各式水果撻、法式栗子蛋糕、朱古力梨批餡餅、Rum Baba和Rocher等，健康美味。

酒店級生酮蛋糕

近年新酮飲食大熱，各式各樣的菜式飲料相繼推出，而帝京酒店糕餅團隊早前於自助餐桌上推出多款生酮蛋糕，包括生酮草莓白朱古力慕絲蛋糕、生酮草莓蘋果香橙蛋糕、生酮紅桑子櫻桃乳酪慕絲、焗生酮雜莓大黃金寶撻及焗生酮雜莓芝士布甸；全以杏仁粉等低糖食材代替麵粉，並利用代糖取代傳統沙糖或糖漿等糖分炮製而成，當中的生酮草莓白朱古力慕絲蛋糕以鮮艷色澤登場，球狀的白朱古力慕絲以無糖法芙娜白朱古力製成，內藏有原味生酮海綿蛋糕及草莓果肉，入口充滿果香又美味！稍後更會在酒店集團旗下的Royal Delights餅店專櫃登場，想試就要留意了。