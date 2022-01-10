陳山聰6個月狂操學拳　唔用替身親演爆窗戲

拍過無數打戲的藝人陳山聰與陳展鵬，今次於無綫新劇《鐵拳英雄》再度接受挑戰，為令觀眾看到真功夫，拍攝花了大量時間準備，不過拍攝過程仍很辛苦，山聰坦言今次乃入行以來最辛苦一次：「我個角色集合咗好多門功夫，我仲要冇用替身，好似啲穿門、爆窗戲，都係親身上陣。」更指開拍前花了4個月時間操體能、2個多月學習不同拳法：「真係操到又瘦又乾，每日一開眼就要打，所以拍之前私下有跟盧惠光學泰拳姿勢，又有跟詠春師傅上堂學擺架。」飾演泰國警察的他，笑指該類制服雖然有彈性，但卻非常貼身，為令觀眾感受到他為角色操到身形很弗，開機前特別着設計師把制服修到最貼身。

為操Fit每日飲7公升水

而展鵬則透露一場要戴上手鐐及腳鐐上陣的打戲，為了營造最好效果，結果4個月內「斬件」分開7日拍攝：「為咗保持完美身段都吃盡苦頭，佢哋教我要『甩水』，即係頭3、4日每日飲7公升水，一日去20次廁所左右，到正式拍時係一啲水都唔可以飲。」至於功夫了得的元秋，就表示今次轉戰「喊戲」場口，大讚劇中兒子展鵬，劇內劇外同樣乖仔：「佢好錫我，大家有問題都會互相提問，溝通做得好好。（覺得佢身手點？）比起《城寨英雄》時進步咗好多。」