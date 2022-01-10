踩過界撈埋髮型師！Yanny為父母理髮維繫感情

組合Super Girls成員Yanny（陳穎欣）日前接拍家用染髮產品廣告，即場施髮術將頭髮變色，拍攝多個不同造型。講到要即場轉髮色，她笑言拍攝過程非常忙碌，但十分享受變髮之旅：「當日有好多造型去營造唔同髮色，帶出唔同感覺，每個造型都同服裝設計揀咗好耐，大家都好滿意，拍攝時亦好享受。」她自言染髮經驗相當豐富，又謂這是其中一種與媽媽互動的方法︰「以前細個成日喺屋企自己染髮，又會同媽咪一齊染髮，大家互相幫大家染，呢個情境好有回憶，而且好溫馨。」她笑言因此練得一技之長，又曾試過向髮型師「𢱑撈」︰「我成日同髮型師講笑，我可以做part time，因為我都識幫人染髮，好細心咁幫人揉每條頭髮。」

除了與媽媽染髮，她亦會為爸爸剪頭髮，直言是爸爸的「御用髮型師」，又笑言︰「之前拍戲等埋位嘅空檔，我貪玩拎髮型師啲工具，幫服裝同事set咗個頭，佢都幾鍾意，仲講笑叫我開髮型舖。」另外，今次拍廣告過程亦令她勾起讀書時做part time model的回憶，她說︰「我未入行仲讀書時，當時好搞笑，本來打算做時裝品牌part time sales，但佢哋話fitting model冇人，叫我嚟幫吓手，之後入行去日本做嘢再撞到該品牌嘅日本上司同經理，覺得係巧妙嘅緣份。」