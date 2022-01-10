節食3個月操Fit！安俊豪「裸」膽同外國女模跳舞

歌手安俊豪早前為新歌《刺蝟》拍攝MV，為了MV一幕他要裸露上身演出，他節食了足足3個月。新歌籌備了3年，找來杜自持作監製，由他親自作曲、林若寧填詞，第1次見監製感覺有啲驚，他說：「因為佢幫過好多天王級歌手做監製，所以見佢時好緊張，但原來佢好Ｎice，喺製作過程中同我溝通咗好多次，做到大家都滿意為止。」

今次唱片公司為他製作MV亦落重本，花費6位數字，特別排舞兼請來6位舞者伴舞，又請來外國女模特兒跟他一起跳現代舞。而所用的器材亦十分犀利，不單有航拍，更不惜工本租用全港首部的Ｈigh Speed Cinebot作拍攝，此機械鏡頭在外國曾拍攝奧斯卡頒獎典禮、Marvel系列電影，他說：「係新體驗，個鏡頭速度好快，所以要配合番個鏡頭我嘅動作都需要加快，而導演要求又好高，為求完美都take到靚為止，用到呢啲高科技器材，覺得好Amazing ！」

欠缺安全感

他指新歌是講述安全感，因欠缺安全感，所以建立自我防衛意識而把接近自己的人傷害及拒人於千里。MV以黑白兩色做主導，黑色的現實層面及口代表內心世界的白色場景作交替，表達人由最初的自我保護，互相博弈，到後來的自我醒覺至活出自我，都以唯美的手法交代了。