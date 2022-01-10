陳展鵬塞硬膠扮女人：唐詩詠都忌我幾分！

無綫劇集《鐵拳英雄》今晚（10日）首播，此劇演員陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚等以「真功夫」上陣拍攝，每位都身懷絕技之餘，打時拳拳到肉，而劇中不乏搞笑場口，觀眾欣賞時有視覺刺激之餘，亦會笑到飛起。

而第3集（12日）播映一集中，詩詠、展鵬就上演「諧趣」表現，劇情講述劇中的詩詠為求達到目的，與展鵬齊齊跳艷舞，一個扮到鬼火咁靚，一個就反串上陣，相當爆笑。詩詠接受東網訪問時，坦言從演以來首次跟男人爭妍鬥麗，更大爆反串上陣的展鵬為了裝扮夠「騷味」，攝了多個「砵仔糕」，詩詠笑言：「展鵬真係好正，佢嘅女裝好『驚』艷！（咁你有冇攝Pad呀？）我冇呀！因為我本身件衫都有，但佢就墊咗好多嘢喺入面囉！」

而詩詠的艷舞裝亦很突破，她說：「我未試過着呢一類衫，本身套衫同頭飾都超重，不過真係好靚，多謝服裝同事咁有心機一針一針釘啲珠片上去，同埋件衫實在太少布嘞！拍嗰日我都忍住冇食嘢！」而她與展鵬都要跳舞上陣，詩詠大讚原來自己都可以好「正」，「我發現自己都唔係好識用個身軀去感引人，但拍完呢場戲之後，我發現原來自己都幾正。」

少有反串上陣的展鵬造型實在令人爆笑，為了這場戲，他更將腳毛剃清，滑嘟嘟上陣，他說：「其實要跳舞都唔係重點，重點係喺身材上面。（詩詠爆你攝晒Pad？）點止Pad咁簡單，我啲身材咁平，即頭要塞晒硬膠啦！塞完真係眼前一亮，詩詠都即刻忌我幾分。」