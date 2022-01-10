笑容滿分　激戰更興奮

做人最緊要積極樂觀，有咩事都笑住面對就冇衰！講到笑容，唔少日本AV女優都擁有甜到漏嘅笑顏，令人一見傾心，演出時更以燦爛笑容帶來愉快嘅氣氛，令觀眾煩惱盡消，心情開朗晒，到欣賞佢哋埋身激戰時，感覺就更加興奮呀！

迎接新挑戰

喺本中出品嘅《初次的中出》中，可愛巨乳妹沙月惠奈抱住好奇心同緊張嘅心情迎接新挑戰，究竟係咩挑戰呢？就係初次接受中出喇！不過奈妹因為唔習慣，心情亦未準備好，所以喺第一場床戰中，要求男優做足安全措施。然而，當阿妹被男優搞到慾火高漲嘅時候，佢就唔再緊張，並放下戒心投入打真軍，過程中更大呼過癮，完事後仲話好爽添！跟往落嚟惠奈喺一女兩男混戰中，表現得更加主動，高潮過後仲話未夠喉要求嚟多次！

勾引小鮮肉

Ideapocket推出嘅《神尻老師之全力應援交歡》，講述加美杏奈係一位開朗又甜美嘅女教師，佢之所以成日展露笑容， 原來背後係有目的，就係勾引小鮮肉上床！佢會喺校內尋找獵物，一見到目標就會出招勾引，而對方見到阿妹咁索又咁姣，梗係唔會抗拒啦！而杏奈亦會施展渾身解數，除咗以靈活舌技招呼，亦會利用其神級美尻大玩素股同騎乘位，瘋狂享受快感。阿妹經常都能夠達到陰陽調和，難怪佢成日都咁開心笑吟吟啦！

表現肉緊

呢部《FIRST IMPRESSION 152》係宮西光嘅處女作，有「笑顏一番可愛的巨乳姐姐」之稱嘅佢，天真無邪氣嘅笑容真係令人為之動容！奈妹本身氣質溫文，原因可能同佢嘅前職業係補習老師有關。今次係佢初登AV界演出，所以表現比較怕醜同被動，但係喺AV男優嘅帶領之下，依然可以順利完成各種前戲動作，仲不時被氹到笑吟吟，真係好可愛呀！而喺激戰當中，光妹表現肉緊，叫聲夠響亮，胸前一對白滑F奶仲不住晃動，絕對可以滿足到一眾巨乳迷。

簡評

師傅教落，人生是苦，但係最重要識得笑，咁樣日子都會好過啲！事實上，就算自己笑唔出，見到其他人笑，心情都會開心啲，好似今日為大家介紹嘅3部作品，就由笑容甜美嘅女優主演，必定會睇得開心又興奮。當中本仙最鍾意沙月惠奈主演嘅《初次的生中出》，因為奈妹真係好可愛，笑容充滿治愈能量，而且身材豐滿肌膚嫩白，更重要嘅係佢今次初嘗中出滋味，表現得又激動又羞怯，令人睇得興奮又過癮。