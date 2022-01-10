唔識搞好人際關係　Gin Lee被別人誤解而受傷

「環球一姐」Gin Lee（李幸倪）的新歌《IDK》破格挑戰新曲風，內容提醒大家保持求知心態，她說：「都貼切依家社會，好多人鍾意表達意見，OK冇問題，但唔使太過批判，留啲空間畀其他可能性。」面對網上負面批判，或多或少都會影響而令自己不開心，她說：「我唔係成日睇comment，但做音樂都要知人哋鍾唔鍾意或者反應，要有心理準備先去睇。」

Gin曾經試過因別人的誤解而覺得受傷，她說：「可能我做一件覺得有意義或者對大家係好事，但網民睇唔到宏觀嘅結果，覺得我係為咗錢、為咗個人利益，好表面咁批判我，但可能我係冇收錢，啲人又唔知，我係會覺得hurt，但都唔可以受影響而唔去做，惟有同自己講問心無愧，知道自己做緊乜。」

有段時間她都感到氣餒，她說：「我鍾意唱歌啫，點解咁難。」但她明白唱歌同唱歌事業是兩回事，必須要分得清楚，她說：「鍾意唱歌可以無憂無慮去唱，但當你唱歌係一個事業，唔可以淨係話我想唱歌、錄音啫，都要出去宣傳、排舞，做一啲唔係咁擅長嘅嘢，當我氣餒時會同自己講呢個係我事業，人際關係我唔叻要學，知道唔係齋唱歌咁簡單。」

她承認人際關係比較弱，自認是宅女的她，明白自己這種性格在娛樂圈好蝕底，她笑說：「係有啲影響，我社交唔係咁叻。（保持社交距離？）一路有保持，所以冇問題，防疫對我嚟講唔係咁難。」她表示過去咁多年將自己專注力全擺在研究歌藝、跳舞表演上，但依家會嘗試主動認識朋友。多年來盛傳她有個神秘男友，她氣餒時是否想有個人可依靠？她笑說：「遲啲囉，總會嘅，相信自己會結婚。」