Aiden Ashley脫得精彩　強勢吸金

放棄夢想，喺部分人眼中係懦弱嘅表現，只係對人氣脫星Aiden Ashley嚟講，如果唔係當初放棄喺音樂界發展，今時今日就唔會喺四仔界獲得如此出色嘅成績喇！

放棄夢想

如果問Aiden Ashley當年嘅朋友，冇一個人會相信佢會放棄音樂，更加冇諗過佢會成為四仔脫星。事關喺美國亞利桑那州出生嘅佢，高中時係一位品學兼優嘅學生，升讀大學後主修音樂，副修美術，畢業後活躍於當地音樂界，並參與樂隊管理工作。不過由於要搵生活費，佢被迫放棄音樂嘅夢想，每晚喺成人俱樂部表演跳舞，亦因此成為佢日後投身四仔界嘅轉捩點。

及後佢開始對成人攝影感到興趣，於是便客串做裸模，就係因為咁，激發佢演出四仔嘅念頭，有一日佢將自己嘅性感照寄到各間脫星事務所，結果郵件發出三日後，便獲得洛杉磯一間脫星事務所邀請面試，結果成功獲得取錄及合約，2009年11月為FM Concepts演出處女作，憑住迷人嘅外形，喺零宣傳嘅情況下獲得極佳嘅成績，更為佢打下一支強心針。

惡搞上位

跟住佢被多間著名四仔片廠睇中，先後為Wicked Pictures及Elegant Angel演出《The Honeymoon》、《Girl Crush》以及《All By Myself》等，作品不但大賣，片酬亦幾何級數提升，更喺2011年AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星」、「最佳四仔作品」、「最佳性愛演出」等多項提名，對於出道未夠一年嘅Aiden Ashley嚟講，呢個成績的確相當出色。此外，佢亦獲得著名成人雜誌邀請拍攝寫真，令人氣更上一層樓。

不過喺2011年佢因為玩越野單車時，發生意外而受傷，足足停工休息咗半年。復出之後，佢嘅人氣不減，仲同Axel Braun Productions簽咗兩年合約，其中演出惡搞四仔《Star Wars XXX: A Porn Parody》更成為佢事業嘅高峰，喺2014年及2015年嘅AVN及XRCO頒獎禮奪得「最佳惡搞四仔」、「最佳性愛演出」以及「最佳演技」等獎項，從此莫定天后級脫星地位，吸金力更係強勁。

Profile

出生地：美國亞利桑那州

身高：168cm

三圍：32C-25-34

貴為脫界天后嘅Aiden Ashley，有人喺社交平台問佢，有冇興趣回到音樂界發展，佢表示一直冇放棄過音樂，只係自己更愛繪畫同舞蹈。事實上，佢曾經多次拍賣自己嘅畫作，更有參與舞蹈設計嘅工作，因此佢表示自己一直冇放低過藝術。