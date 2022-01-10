狂谷處男劇收視　冼靖峰張馳豪自爆肥仔黑歷史

「星夢幫」兄弟冼靖峰（Archie）及張馳豪（Aska）為谷處男劇收視，不惜各自自揭「肥底」黑歷史，冼靖峰爆中三脹至接近200磅，餐餐雞髀、撈麵；張馳豪則小六時慘遭「欺凌」，更自悲到要改名望轉運。

無綫青春新劇《青春本我》討論度高企，Archie於劇中角色非常貪靚，笑言被導演逼講「核突嘢」︰「有句台詞係『我希望永遠都係咁完美』，話係專登設計畀我，一隻字都唔可以改。（你現實中都貪靚。）唔係！咁唔靚先要貪呀嘛！哈哈！」講到首集就被公開細個肥仔相，他笑話有好多人問是否整過容，但他堅決否認︰「相嗰陣應該係5、6歲，當時發現原來食物係好好食！每日開心瞓飽就食、食飽就瞓。」直至去到中三，體重直逼200磅終於識醒，立心減肥︰「嗰陣同自己講190幾、未到200磅都唔係好肥啫，每個小息食雞髀、撈麵，但之後畀同學笑肥，然後玩捉迷藏永遠都係我第一個輸！捉人又唔夠人跑，再嚟係爸爸驚我身體有事，就叫我去驗血。」

豈料身形高、瘦，完全跟「肥」字扯不上關係的Aska竟說有同感，他自爆小六前是肥仔一名，亦曾被恰、被笑，就連英文名都「出賣」他︰「我原本個名其實係『Oscar』，小五嗰陣時同班有3個人肥嘟嘟嘅同學一樣名，成個組合咁！所以就好唔鍾意個名，覺得『O』字好圓、好脹，然後因為好鍾意楊宗緯，就跟咗佢改名做『Aska』。」

兩男同是演戲新丁，不約而同說希望有機會接拍警匪片，其中Archie說想飾演黑社會頭目，更謂特別想同姜皓文合作，眼見住對方於《青》演炎明熹爸爸，大叫羨慕︰「擦身而過呀！我好想同佢合作，然後偷師！真係特別鍾意睇佢做戲，覺得有佢喺度嘅場口好睇好多。」至於Aska就話好想嘗試做特警、臥底角色，最想合作對象是創下聽住電話、單手攀岩的謝天華。

化妝：King Yip @ KingsMakeup

髮型：Hugo Poon @iiAlchemy