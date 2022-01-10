《造星IV》女團預告曝光　Marf未成團已率先單飛出歌？

ViuTV選秀真人秀《全民造星IV》在上月結束，Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得三甲，並直接加入女團，然而女團的名字、人數及其他成員身份一直未有公布，ViuTV將在本周三（12日）舉行「《Hold Your Breath》Debut Stage」記者會，正式宣布女團出道及公布詳情。

今日（10日）ViuTV在官方專頁上載相關的宣傳照，指記者會當日，會跟三個平台同時線上直播，由於以「Hold Your Breath」作為口號，引發網民熱議，紛紛揣測這是否女團新歌的名字。然而宣傳照中的語句：「耀眼新星即將劃破長空 邀請你一同迎接這一道亮麗光芒」，同時也令不少網民食花生，網民笑問這道「光芒」：「係咪諗住打低MIRROR？」外，更笑指眾「前夫」、即是MIRROR女粉絲的另一半，終於可以借女團來出氣：「一眾『前夫』準備報仇！」、「要開個『我老公娶咗女團導致婚姻破裂關注組」。

女團名字之前有傳是叫Collar，但至今仍未有官方認證，網民們創意無限，笑言可叫作「BLACKORANGE」，擺明是向韓國女團BLACKPINK「致敬」，也有網民搞爛gag，笑言可能團名叫「Breath」，因宣傳口號是「Hold Your Breath」，同時有大批Marf粉絲開始應援，紛紛留言：「Marf世一！」惟社交網出現一個名為「weare_collar_viutv」的專頁，更發文指Marf將在本月18日有全新派台作品《LIFE》，聲稱屆時各大音樂平台上架及各大商場播放，不少網民對此專頁感到懷疑，認為官方未宣布女團詳情，Marf已有新歌推出，實在不合情理！至於Marf則轉發後女團後日正式出道的短片，日前她網晒的攬狗照，已吸Like逾4萬6千個，可見其人氣之勁！