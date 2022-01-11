【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初九

辛丑年辛丑月甲子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：立約、納畜、補塞

忌：動土、開倉、開業

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：得饒人處且鐃人，小事化大會令你犯眾憎。

金牛座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

雙子座：別被壞心情折磨，給自己做些有趣的事情吧！

巨蟹座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

獅子座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

處女座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

天秤座：長命工夫長命做，切勿為了工作而賠上健康。

天蠍座：人氣不錯，有機會跟志同道合的陌生人結緣。

人馬座：易因理念不同而跟人爭執，退一步海闊天空。

山羊座：無端端惹上是非，有理說不清的感覺很難受！

水瓶座：生活忙得一頭煙，心情煩躁，有需要抖一抖。

雙魚座：迎來有趣一天，出席社交場合將有驚喜發現。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）馬 心情差

鼠：桃花滿面，已有伴侶者必須自律言行。

牛：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

虎：待人接物大方得體，助拓展人脈網絡。

兔：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

龍：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

蛇：生活稱心如意，遇困難也能從容面對。

馬：是日沖煞，情緒不穩，謀事宜保持低調。

羊：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

猴：沒有壓力，謀事得心應手，不用心煩。

雞：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

狗：得力助手現身，事業發展有望取得突破！

豬：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年需要避忌的方位

三煞分別是劫煞、災煞及歳煞。

劫煞是與打劫破財及意外災禍有關，方位在西北偏北。災煞是與無妄之災有關，如跌碰損傷、撞車等，方位在北方。歲煞是與疾病、身體健康有關，方位在東北偏北。

以上3個方位非常凶險，所以在2022年，這3個位置不可以進行鑽牆、裝修及油漆等動土事情，否則一家人的全年運程會受到不良影響。

如果想搬新屋，以上3個方位是屋的坐方，代表犯了三煞，不能隨便搬遷，除非選好一個黃道吉日，否則恐怕家無寧日。

太歲是主宰我們一年的禍福吉凶，可以比喻為今年的皇帝，2022年祂的位置在東北方，而西南方是與太歲相沖的方位，所以西南方不宜動土，甚至坐臥，否則就是與皇帝對着幹，會招惹麻煩及傷害。2022年犯太歲的生肖是虎、蛇、猴、豬，其中於1956、1971、1980、1989、1998、2007年出生的人，需要特別小心，絕對不宜探病問喪，否則容易令自己的氣場更加低落，招致破損。