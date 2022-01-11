《魷魚》李政宰失落視帝！妮歌揮低GaGa四度封金球獎影后

因涉種族歧視而被群星杯葛的年度國際影視界盛事《第79屆金球獎》，在一片爭議聲中「閉門」舉行，為史上最黯淡無光的金球獎。去年來港拍劇的女星妮歌潔曼憑「執二攤」演出的新作《成為里卡多之路》揮低樂壇天后Lady GaGa 等勁敵，第4度獲金球獎影后殊榮，為近年捲入「免檢」風波等是非「沖喜」！而《犬山記》及《西城故事》各獲3項大獎，雙雙成為今屆的大贏家！

《金球獎》於香港時間昨晨（10日）在美國洛杉磯比華利山的一間酒店「閉門舉行」，冇電視台轉播、冇星撐場、冇傳媒採訪，昔日冠蓋雲集的場面不復再，只靠大會官方網站即時更新頒獎進度。今屆被指為史上最黯淡的金球獎搞到一鑊泡，事緣去年初舉辦金球獎的「荷里活外國記者協會」（HFPA）遭受種族歧視指控，指協會一直欠缺黑人成員而缺乏多元的聲音，其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星仍批評力度不足，其中荷里活女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎，而曾奪金球獎影帝殊榮的男星湯告魯斯（Tom Cruise）亦加入杯葛行列，更將過往所獲得的3個金球獎獎座全數退回HFPA以示抗議！而韓星李政宰雖憑人氣劇集《魷魚遊戲》首次爭金球獎視帝，但已表明不會出席。除了眾星杯葛之外，自1996年以來一直播放金球獎頒獎禮盛況的美國全國廣播公司（NBC），事前亦宣布今年取消播放以示抗議。

20歲Rachel膺歌舞/喜劇組影后

雖然今屆星光不再，但賽果仍備受關注，焦點當然是戰況激烈的劇情組最佳女主角項目，賽前被外界睇好的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman），近來是非多多，去年來港拍攝美劇《Expats》鬧出「免檢」風波，加上有傳跟導演王子逸不和，她曾一度「逃離」香港，並因疫情加劇，取消再來港拍攝的計劃，劇組改為在美國搭建香港景作應變。在一片是非下，妮歌憑傳記片《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）勇奪影后「沖喜」，她擊敗勁敵包括《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的百變天后Lady GaGa、《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）以及《失去的女兒》（The Lost Daughter）的Olivia Colman 。

今次是妮歌第4度獲金球獎影后殊榮，然而她於《成》片飾演的美國已故喜劇女星Lucille Ball，查實是「執二攤」演出，原本女主角屬意姬蒂班查（Cate Blanchett），但她去年1月退出，最後改由妮歌擔正。

至於歌舞/喜劇組影后方面，首次演戲的20歲美國新星Rachel Zegler憑史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的大型歌舞片《西城故事》（West Side Story）一擊即中奪影后，擊敗3位奧斯卡金像影后《安妮特》（Annette）的瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及《黑白魔后》（Cruella）的愛瑪史東（Emma Stone）。

《犬山記》《西城故事》各3獎做大贏家

劇情組影帝方面，3度獲金球獎影帝提名的韋史密夫（Will Smith）終憑《王者世家》（King Richard）圓影帝夢！而歌舞/喜劇組最佳男主角方面，由《夢想期限tick,tick...BOOM!》（Tick, Tick...Boom!） 的「前蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）奪得， 今次也是3次提名的他首次於金球獎獲獎。

而被視為賽前大熱門、獲7項最多提名的新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的新作《犬山記》，不負眾望獲最佳電影、導演及男配角3獎，與同獲3獎包括歌舞/ 喜劇組最佳電影的《西城故事》平分秋色！

李政宰不敵Jeremy

電視組方面，熱爆全球的韓國電視劇《魷魚遊戲》獲3個提名，寫下首個韓劇獲提名的歷史，當中飾演「001」的77歲韓國男星吳永秀更奪得最佳男配角殊榮，成為韓國第一人！不過《魷》劇在劇情組最佳電視劇一獎敗給《傳媒家族繼承人》（Succession），《傳》劇男主角Jeremy Strong亦擊敗《魷》的李政宰等對手，勇奪視帝。

吳永秀接獲韓媒《中央日報》致電祝賀時仍未知喜訊，還反問記者：「不是只有提名嗎？」當記者告知他獲獎消息後，他說：「這是我人生第一次想要對自己說：『我是個很不錯的傢伙！』」其後他發出聲明表示：「人生中首度覺得自己是一個不錯的傢伙，現在不是『世界中的我們』而是『我們的世界』，懷着我們文化的香氣、對家人深厚的愛，感謝全球所有人，希望大家也活得精彩，謝謝！」李政宰於社交網發文恭喜拍檔得獎，並表示能跟他這位前輩合作很榮幸。而有份客串《魷》劇的李炳憲亦在社交網站留言祝賀，並引用自己在劇中接聽電話時的英文對白讚對方很棒：「This is the Frontman speaking,Bravo!」而韓國總統文在寅亦有發文祝賀吳永秀獲獎。

劇情組視后由《紐約萬花筒》（Pose）的Michaela Jae Rodriguez奪得，歌舞/喜劇組方面，由Jason Sudeikis與Jean Smart分別憑《乜都得教練》（Ted Lasso）與《天后與草莓》（Hacks）稱帝封后，《天》片同時奪得最佳電視劇殊榮。另外，米高基頓（Michael Keaton）則憑《毒癮》（Dopesick）奪得迷你劇視帝，同樣出戰公仔箱的琦溫斯莉（Kate Winslet）則憑《東城夢魘》（Mare of Easttown）封迷你劇視后。