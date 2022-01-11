東方日報C1：妮歌揮低GaGa 4度封金球獎影后沖喜

因涉種族歧視而被群星杯葛的年度國際影視界盛事《第79屆金球獎》，在一片爭議聲中「閉門」舉行，為史上最黯淡無光的金球獎。去年來港拍劇的女星妮歌潔曼憑「執二攤」演出的新作《成為里卡多之路》揮低樂壇天后Lady GaGa等勁敵，第4度獲金球獎影后殊榮，為近年捲入「免檢」風波等是非「沖喜」！而《犬山記》及《西城故事》各獲3項大獎，雙雙成為今屆的大贏家！

《金球獎》於香港時間昨晨在美國洛杉磯比華利山的一間酒店「閉門舉行」，冇電視台轉播、冇星撐場、冇傳媒採訪，昔日冠蓋雲集的場面不復再，只靠大會官方網站即時更新頒獎進度。今屆被指為史上最黯淡的金球獎搞到一鑊泡，事緣去年初舉辦金球獎的「荷里活外國記者協會」（HFPA）遭受種族歧視指控，指協會成員一直欠缺黑人成員而缺乏多元的聲音，其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星仍批評力度不足，其中荷里活女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎，而曾奪金球獎影帝殊榮的男星湯告魯斯（Tom Cruise）亦加入杯葛行列，更將過往所獲得的3個金球獎獎座全數退回HFPA以示抗議！而韓星李政宰雖憑人氣劇集《魷魚遊戲》首次爭金球獎視帝，但已表明不會出席。除了眾星杯葛之外，自1996年以來一直播放金球獎頒獎禮盛況的美國全國廣播公司（NBC），事前亦宣布今年取消播放以示抗議。

雖然今屆星光不再，但賽果仍備受關注，焦點當然是戰況激烈的劇情組最佳女主角項目，賽前被外界睇好的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman），近來是非多多，去年來港拍攝美劇《Expats》鬧出「免檢」風波，加上有傳跟導演王子逸不和，她曾一度「逃離」香港，並因疫情加劇，取消再來港拍攝的計劃，劇組改為在美國搭建香港景作應變。在一片是非下，妮歌憑傳記片《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）勇奪影后「沖喜」，她擊敗一眾勁敵包括《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的百變天后Lady GaGa、《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）以及《失去的女兒》（The Lost Daughter）的Olivia Colman。

今次是妮歌第4度獲金球獎影后殊榮，之前先後憑《不惜一切》（To Die For）、《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）及《此時此刻》（The Hours）於金球獎獲最佳女主角，2018年亦憑HBO劇集《小謊言》（Big Little Lies）勇奪視后。然而妮歌飾演的美國已故喜劇女星Lucille Ball，查實是「執二攤」演出，原本女主角屬意姬蒂班查（Cate Blanchett），但她去年1月退出，最後改由妮歌擔正。

20歲Rachel膺歌舞/喜劇組影后

至於歌舞/喜劇組影后方面，首次演戲的20歲美國新星Rachel Zegler憑史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的大型歌舞片《西城故事》（West Side Story）一擊即中奪影后，擊敗3位奧斯卡金像影后 《安妮特》（Annette）的瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及《黑白魔后》（Cruella）的愛瑪史東（Emma Stone）。而同樣首次提名的美國女星Ariana DeBose亦憑《西》獲最佳女配角。

《犬山記》《西城故事》各3獎做大贏家

劇情組影帝方面，3度獲金球獎影帝提名的韋史密夫（Will Smith）終圓影帝夢！他憑《王者世家》（King Richard）擊敗多個勁敵包括《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）男星丹素華盛頓（Denzel Washington）與《犬山記》（The Power of Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等獲獎。至於歌舞/喜劇組最佳男主角方面，由《夢想期限tick, tick...BOOM!》（Tick, Tick...Boom!）的「前蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）奪得，他擊敗《千萬別抬頭》的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《情聖西哈諾》（Cyrano）的彼特丁拉基（Peter Dinklage）等對手獲獎，今次是3次提名的安德魯首次於金球獎獲獎。

而被視為賽前大熱門、新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的新作《犬山記》，雖然男主角班尼狄未能獲影帝，但獲7項最多提名的《犬》片仍不負眾望獲最佳電影、導演及男配角3獎，並與同獲3獎包括歌舞/喜劇組最佳電影的《西》平分秋色！

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