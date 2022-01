東方日報C1：妮歌揮低GaGa 4度封金球獎影后沖喜

因涉種族歧視而被群星杯葛的年度國際影視界盛事《第79屆金球獎》,在一片爭議聲中「閉門」舉行,為史上最黯淡無光的金球獎。去年來港拍劇的女星妮歌潔曼憑「執二攤」演出的新作《成為里卡多之路》揮低樂壇天后Lady GaGa等勁敵,第4度獲金球獎影后殊榮,為近年捲入「免檢」風波等是非「沖喜」!而《犬山記》及《西城故事》各獲3項大獎,雙雙成為今屆的大贏家!

《金球獎》於香港時間昨晨在美國洛杉磯比華利山的一間酒店「閉門舉行」,冇電視台轉播、冇星撐場、冇傳媒採訪,昔日冠蓋雲集的場面不復再,只靠大會官方網站即時更新頒獎進度。今屆被指為史上最黯淡的金球獎搞到一鑊泡,事緣去年初舉辦金球獎的「荷里活外國記者協會」(HFPA)遭受種族歧視指控,指協會成員一直欠缺黑人成員而缺乏多元的聲音,其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星仍批評力度不足,其中荷里活女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎,而曾奪金球獎影帝殊榮的男星湯告魯斯(Tom Cruise)亦加入杯葛行列,更將過往所獲得的3個金球獎獎座全數退回HFPA以示抗議!而韓星李政宰雖憑人氣劇集《魷魚遊戲》首次爭金球獎視帝,但已表明不會出席。除了眾星杯葛之外,自1996年以來一直播放金球獎頒獎禮盛況的美國全國廣播公司(NBC),事前亦宣布今年取消播放以示抗議。

雖然今屆星光不再,但賽果仍備受關注,焦點當然是戰況激烈的劇情組最佳女主角項目,賽前被外界睇好的澳洲女星妮歌潔曼(Nicole Kidman),近來是非多多,去年來港拍攝美劇《Expats》鬧出「免檢」風波,加上有傳跟導演王子逸不和,她曾一度「逃離」香港,並因疫情加劇,取消再來港拍攝的計劃,劇組改為在美國搭建香港景作應變。在一片是非下,妮歌憑傳記片《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)勇奪影后「沖喜」,她擊敗一眾勁敵包括《GUCCI名門望族》(House of Gucci)的百變天后Lady GaGa、《史賓沙》(Spencer)的姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)、《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)以及《失去的女兒》(The Lost Daughter)的Olivia Colman。

今次是妮歌第4度獲金球獎影后殊榮,之前先後憑《不惜一切》(To Die For)、《情陷紅磨坊》(Moulin Rouge!)及《此時此刻》(The Hours)於金球獎獲最佳女主角,2018年亦憑HBO劇集《小謊言》(Big Little Lies)勇奪視后。然而妮歌飾演的美國已故喜劇女星Lucille Ball,查實是「執二攤」演出,原本女主角屬意姬蒂班查(Cate Blanchett),但她去年1月退出,最後改由妮歌擔正。

20歲Rachel膺歌舞/喜劇組影后

至於歌舞/喜劇組影后方面,首次演戲的20歲美國新星Rachel Zegler憑史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的大型歌舞片《西城故事》(West Side Story)一擊即中奪影后,擊敗3位奧斯卡金像影后 《安妮特》(Annette)的瑪莉安歌迪雅(Marion Cotillard)、《千萬別抬頭》(Don't Look Up)的珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)及《黑白魔后》(Cruella)的愛瑪史東(Emma Stone)。而同樣首次提名的美國女星Ariana DeBose亦憑《西》獲最佳女配角。

《犬山記》《西城故事》各3獎做大贏家

劇情組影帝方面,3度獲金球獎影帝提名的韋史密夫(Will Smith)終圓影帝夢!他憑《王者世家》(King Richard)擊敗多個勁敵包括《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)男星丹素華盛頓(Denzel Washington)與《犬山記》(The Power of Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等獲獎。至於歌舞/喜劇組最佳男主角方面,由《夢想期限tick, tick...BOOM!》(Tick, Tick...Boom!)的「前蜘蛛仔」安德魯加菲(Andrew Garfield)奪得,他擊敗《千萬別抬頭》的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《情聖西哈諾》(Cyrano)的彼特丁拉基(Peter Dinklage)等對手獲獎,今次是3次提名的安德魯首次於金球獎獲獎。

而被視為賽前大熱門、新西蘭女導演珍甘比茵(Jane Campion)執導的新作《犬山記》,雖然男主角班尼狄未能獲影帝,但獲7項最多提名的《犬》片仍不負眾望獲最佳電影、導演及男配角3獎,並與同獲3獎包括歌舞/喜劇組最佳電影的《西》平分秋色!

