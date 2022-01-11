社企新年烘焙及手作禮盒　佳節送禮倍添意義

【特約報道】迎接虎年，想把祝福關愛送給親友摯愛？保良局社企「一點烘焙」及「一同手作」推出賀年烘焙及手作禮盒，產品由殘疾人士自家製作，將一份專注，化成一點心意，讓新年送禮倍添意義。

學員化身烘焙小師傅 製作賀年曲奇

保良局一直為弱勢社群創造發揮所長的機會，自1976年起設立職業康復服務單位，每年為超過1,100位殘疾人士（學員）提供工作技能訓練、職業輔導及轉介服務，助他們融入社會。

其中，保良局天澤職業服務中心為學員舉辦工作坊及提供超過800小時訓練，透過社企「一點烘焙」為大眾提供健康新鮮的美食，同時培訓學員的烘焙才能，協助他們建立自信，找尋自我價值。

阿妹自小被評估為中度智障，在言語表達及情緒管理上有困難。她於3年前加入「一點烘焙」，學習製作各項烘焙食物，包括曲奇、鳳梨酥及月餅，雙手用模具在麵糰上一壓，印上祝福字句的賀年牛油曲奇即呈現在眼前。阿妹更漸漸成為烘焙組的核心成員，從混合材料到搓揉麵糰技術都十分純熟。

在學習烘焙技術的過程中，阿妹培養出對烘焙的興趣及自信，時常主動參與並有耐性地等候導師安排工作，態度積極。在成功做出產品時又會向導師指「呢個我整㗎，你讚我啦」，渴望得到導師認同，同時露出滿足的笑容。現時主動自信的阿妹其實起初不善表達，情緒亦不太穩定，幸而透過導師及職員的鼓勵及循循善誘，現在溝通能力大有改善，懂得用言語表達自己的感受，情緒亦更為穩定；家人、導師及職員見證着阿妹的成長，大為感動。

今個農曆新年，「一點烘焙」推出2款賀年烘焙禮盒：牛油及燕麥曲奇賀年禮盒($98)及燕麥曲奇新年禮盒($98)，當中包括期間限定印有祝福語的牛油曲奇、濃郁的燕麥朱古力曲奇、以及充滿節日氣氛的燕麥紅莓曲奇，全部皆以天然健康的食材製作，讓你品嘗手作曲奇的窩心。兩款不同配搭的禮盒，定能滿足悉心選購佳節好禮的你！

賀年烘焙禮盒查詢：

電話：2487 2766 (賴姑娘/李Sir/陳生)

Whatsapp：6414 4676

新年手工藝品別出心裁 展現多元藝術潛能

除了提供一般工作技能訓練外，保良局近年亦積極推動展能藝術，以藝術為媒介，發掘學員的美藝天分，更成立社企「一同手作」，向公眾推廣學員的手作製品。透過仔細的工序，能夠提升學員手眼協調、專注力、美感和日常生活技能，亦使他們有更多機會展示才能。

偉停是「一同手作」的學員之一，主要負責製作皮革產品。雖然智力上有缺損，但他的手藝備受認同，皮革剪裁、打孔、縫線，各式各樣精緻的皮革產品就在偉停的手上誕生。偉停與人相處時總是表現得有點含蓄內斂，但無礙他成為手作坊助理導師，更親自教授企業及私人團體員工製作皮革產品。現時偉停可獨立製作皮革產品，並多次於中心開放日及展銷活動中推廣自己的作品，讓公眾人士見識他的手藝。

「一同手作」於新年推出多款手作製品，適合不同送禮對象的需要及喜好。別具節日氣氛的福星高照燈座($188)上的雙層紙雕圖案由人手壓花，講求細心和技巧，新一年點光明燈，有照耀前途之意；將針線親手縫於精心剪裁的皮料上，成為型格又喜慶的袋袋平安卡片套($168)，令日常配件變得不一樣；富貴如意香薰瓶($288)選用精心挑選的乾花及葉材，加上清新宜人的香薰精油及燈座，為新年加添氣氛及香氣，新一年更精神爽利。

新年手作禮盒查詢電話：2772 3046 (張先生)

亦可以捐款支持「健障同心贊助計劃」，讓殘疾人士提升健康及生活質素：