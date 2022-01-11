破冰有望？出爐金球影后妮歌潔曼講得獎感受

今屆《金球獎》在一片爭議聲中舉行完畢，由於眾星因不滿主辨單位「荷里活外國記者協會」（HFPA）種族歧視而群起杯葛今屆《金球獎》，所以眾星缺席頒獎禮之餘，眾得獎者亦未有回應，直至《金球獎》舉行翌日，兩位出爐影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和Rachel Zegler於社交網留言講得獎感受。

憑已故喜劇女星Lucille Ball傳記片《成為里卡多之路》（Being the Recardos）奪劇情組影后的妮歌，昨日（10日）就於社交網限時動態貼上她獲獎的金球獎官方資料圖片，並簡單留言：「多謝認同！Lucille以及其他出色的提名女性，呢個獎係你哋嘅。」

除了妮歌之外，憑歌舞片《西城故事》（West Side Story）一擊即中奪歌舞／喜劇組影后的美國新星Rachel Zegler亦有於社交網分享得獎感受！她留言說：「我於2019年1月9日獲選中在《西城故事》飾演瑪莉亞（Maria）。而我就剛於2022年1月9日以同一演出獲金球獎。生命是非常奇異的。」

除了Rachel之外，獲最佳女配角的《西》另一女星Ariana DeBose則留言：「仍然需要下工夫，但是當你在一部電影上如此努力地注入鮮血、汗水、淚水和愛之時，能被人看到和賞識就會很特別。謝謝🙏🏾」而她亦貼上。