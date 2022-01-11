「哈比人」喜訊！鄺潔楹為細粒女仔設計時裝

「哈比人」一族有福了！「族長」鄺潔楹（Judy）去年擴大事業版圖，搞曲奇、健身室生意都仲未夠喉，原來佢仲靜俏俏踩過界撈埋時裝！受台灣某服裝品牌邀請合作，Crossover設計一系列、目標群組係細粒女仔嘅靚衫。問到今次投資咗幾多錢？Judy就話因為係合作形式，加上只係喺網上賣，所以都唔需要使太多錢：「啲衫係畀米6以下嘅女仔，亞洲女仔有一部分都好似我咁唔係太高，一直以嚟都有個問題，就係我啲衫成日都要拎去改，今次好好直頭有個Size係好Fit身。」

呢次合作Judy一共設計咗20個Look，繼去年年尾推出咗幾款之外，最近再推埋餘下嘅靚衫：「出多輪新衫都係喺計劃之內，當時我應承合作就係諗一係唔做，一係就做多啲，發現One piece裙同外套款係最受歡迎，今次都係Target番呢個群組嘅客人。」雖然佢話未知首輪衫嘅銷售額，但好開心Partner話佢知有幾款都差唔多售罄，令Judy感到好鼓舞、成功，讚自己有做Marketing頭腦、智慧：「每次做優惠嘅成績，真係比冇做優惠嘅時候多一倍銷售量，依家已經諗緊2022年嘅春夏季新衫，好想繼續做落去。」

但同時佢自爆都有少少失落感，坦言有套自己好鍾意嘅作品，最後嘅反應冇預期咁好：「經過今次更加知道有陣時自己鍾意嘅嘢，未必啱市場上、大眾口味，自己比較鍾意西裝一Set咁樣嘅衫，但係可能大家鍾意一件頭過咁樣方便啲，真係要攞個Balance，究竟係做自己鍾意嘅嘢、抑或係做大眾口味？今次係一個做生意嘅好體驗，同曲奇生意好唔同。」

問到之後會唔會想試開時裝舖？Judy笑話唔諗住：「經歷今次發現搞時裝個成本好大，工廠會有最少嘅起貨量，有好多嘢要計，做一季嘅衫已經都要用半年時間去準備，時間都係金錢。」但呢次新嘗試可謂圓咗佢一個小心願：「不嬲對Fashion嘢好有興趣，成日都會睇唔同地方興啲咩，有今次合作機會點都想試吓，即使自己唔係讀設計出身、唔識畫草圖，就靠口述、搵資料畀Partner，逐個Step去設計。」