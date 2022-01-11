驚喜聯乘！建築美學、動漫設計着上腳！

建築與鞋履設計有着緊密的聯繫，從某個角度而言，鞋子也算是微觀建築，建築中運用的各種線條輪廓，每每成為鞋履設計師的靈感泉源。以MIZUNO與日本時尚品牌Graphpaper最新合作為例，就從現代主義建築師和設計師Marcel Breuer的傑作「Wassily Chair」擷取靈感，打造出全新的MIZUNO WAVE PROPHECY X for Graphpaper聯名跑鞋。

今回特別選用品牌的大熱型號WAVE PROPHECY X為主角，有着過的鞋頭都大概知道，此鞋款最適合追求最大緩衝的長跑跑手，所搭載的技術Infinity Wave雙層波浪片，能帶來更佳的吸震能力及增強穩定度。單是機能表現已經不俗，再加上今次以設計師Marcel Breuer的經典作品「Wassily Chair」為靈感，出現在椅子上的光滑金屬線條、懸臂式設計等元素亦一一移植到鞋款上，並重新利用透氣防撕裂材質及真皮麖皮去詮釋這款跑鞋新作。除了男女都啱的黑色鞋面外，特殊的外底更用上樹脂去營造銀色光澤感，着上後能於不同光線反射下，展現不同的立體光影效果。顏值咁高，難在Graphpaper網店上架就火速Sold Out，想入手的跑友及鞋頭，可能要留意品牌稍後會否再補貨上架了！

同場加映：動漫化設計

MIZUNO的聯乘對象多多，除了Graphpaper，近日亦聯同著名動漫《火影忍者疾風傳》推出首款合作鞋「Contender Naruto」。此系列以品牌於1995年發售的跑鞋為設計藍本，以漩渦鳴人、宇智波佐助和春野櫻將3位動漫主角為靈感，並將紅、黃、藍3種易於穿搭又令人聯想到角色的配色注入鞋款中。加上後踭所繡的「木葉隱村」、「宇智波一族」及「春野櫻」代表標誌，以及鞋側和鞋舌的種種細節，叫一眾「火影」粉絲忍不住要入手！