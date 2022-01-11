張兆輝返港百感交集　王千源送機So Touching

近年在內地接戲不停的男星張兆輝，出名是「好好先生」，在圈中廣結人緣，去年和內地男星王千源合作後，更是一見如故，惺惺相惜，昨晚（10日）他網晒和王千源在機場拍下的合照，並以「好兄弟」來形容對方。原來張兆輝已完成內地的工作，並起行返港，王千源非常有心的親自送機：「謝謝好兄弟千源，天未光就來到酒店送我去機場，感動感謝，能回家過年是多麼的高興，很久沒有一家四口一齊過農曆新年了。」然而上機後，看到機上的乘客寥寥，本來期待返家並充滿喜悅的他，頓時十分感觸：「無奈與感觸一架飛機只是幾個乘客，歲月神偷這兩年好像偷走了我們很多時間，生活上有太多的無奈，多麼的希望世界能回復正常轉動，虎年即將來臨，希望疫情盡快消失，祝世界和平。」

另外，由張兆輝、黃宗澤及吳卓羲等合演的劇集《飛虎之壯志英雄》，上月中在內地平台開播，至今一直反應熱烈，日前他網晒的拍攝花絮照，其一身「飛虎Look」更獲網民指他是飛虎隊的「顏值擔當」，又讚他身手敏捷，笑言可考入飛虎隊。然而在戲中飾演「Don Sir」的他，在近日的劇情中常和飾演其太太的陳煒吵大鑊，因他有感長期忍讓太太，又得不到對方的諒解，而太太更常自作主張，期間他更一度情緒大爆發，高聲咆哮：「我好攰！」這場吵架戲被網民狂Loop外，更「入戲」到紛紛「勸交」，甚至大部份網民認為張兆輝做足老公本份，實在忍無可忍，認為陳煒應諒解及對他溫柔一點：「Don Sir留在飛虎隊是他的理想，有這樣的老公真的很值得驕傲。」、「張兆輝演技在線，挺帥的，陳煒說話可以再溫柔一點。」、「我好累這句，道盡男人的心聲！」